Milyonlarca öğrenci o soruyu soruyor! Yeni müfredat nasıl olacak?

SADELEŞTİRİLMİŞ İÇERİK

Yeni müfredat çalışmaları kapsamında yapılan ülke bazlı karşılaştırmalarda, mevcut müfredatın benzerlerine göre yaklaşık iki kat daha yoğun olduğu saptandı. Bilgiye erişimin zor olduğu dönemlerde oluşturulan müfredatların, dünya genelinde bilgiye erişimdeki kolaylıklar doğrultusunda revize edilerek hafifletildiği görüldü. İncelemeler sonucunda, mevcut müfredatın öğrenme çıktılarının diğer ülkelerle kıyaslandığında yüzde 50 daha fazla olduğu tespit edildi. Bu doğrultuda, yeni müfredatta yüzde 35 oranında bir hafifleme yapılmıştır.

MEB, müfredat çalışmalarında beceri odaklı bir yaklaşımı benimsemiştir. Bu yaklaşım, sadeleştirilmiş içerikle öğrencilerin derinlemesine öğrenmelerini sağlayacak yeni metodolojilerin belirlenmesini içermektedir.

BÜTÜNCÜL EĞİTİM MODELİ

Yeni müfredatta, öğrenciyi zihinsel, sosyal, duygusal, duyuşsal, fiziksel ve ahlaki açıdan bir bütün olarak gören "bütüncül eğitim yaklaşımı" modeli benimsendi.

Bu yaklaşımın merkeze aldığı konular ise, "insanın fıtri özelliklerini koruma ve geliştirme", "şahsiyet bütünlüğünü oluşturma", "karakter gelişimini sağlama" olarak sıralandı.

Yeni müfredatta, değişen dünyanın ihtiyaçlarına dünyada değişen durum ve ihtiyaçlara göre yeniden düzenlenebilecek şekilde esnek bir yapı benimsendi.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile öğrencilerin inanç, kimlik ya da sosyoekonomik durumları nedeniyle dezavantajlı olmadığı bir öğrenme süreci tasarlandı.