Milyonlarca öğrenci o soruyu soruyor! Yeni müfredat nasıl olacak?
Milli Eğitim Bakanlığı, yeni müfredat taslağını yayınladı. Bir hafta boyunca kamuoyunun görüşüne açık olacak müfredat taslağında yer alan maddeler ise merak ediliyor. Peki yeni müfredat nasıl olacak? İşte yanıtı.
YENİ MÜFREDAT NASIL OLACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı, öğrencilerin uzun süredir beklediği yeni müfredatın taslağını yayınladı. "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" adını taşıyan yeni müfredat taslağı, "https://gorusoneri.meb.gov.tr/" adresinden kamuoyunun görüşüne sunuldu. Yeni müfredat ile milli bilince sahip, ahlaklı, erdemli, milleti ve insanlık için faydalı ve güzel olanı yapmayı ideal edinmiş, beden, zihin, kalp ve ruh bütünlüğüne sahip bilge nesiller hedefleniyor.
SADELEŞTİRİLMİŞ İÇERİK
Yeni müfredat çalışmaları kapsamında yapılan ülke bazlı karşılaştırmalarda, mevcut müfredatın benzerlerine göre yaklaşık iki kat daha yoğun olduğu saptandı. Bilgiye erişimin zor olduğu dönemlerde oluşturulan müfredatların, dünya genelinde bilgiye erişimdeki kolaylıklar doğrultusunda revize edilerek hafifletildiği görüldü. İncelemeler sonucunda, mevcut müfredatın öğrenme çıktılarının diğer ülkelerle kıyaslandığında yüzde 50 daha fazla olduğu tespit edildi. Bu doğrultuda, yeni müfredatta yüzde 35 oranında bir hafifleme yapılmıştır.
MEB, müfredat çalışmalarında beceri odaklı bir yaklaşımı benimsemiştir. Bu yaklaşım, sadeleştirilmiş içerikle öğrencilerin derinlemesine öğrenmelerini sağlayacak yeni metodolojilerin belirlenmesini içermektedir.
BÜTÜNCÜL EĞİTİM MODELİ
Yeni müfredatta, öğrenciyi zihinsel, sosyal, duygusal, duyuşsal, fiziksel ve ahlaki açıdan bir bütün olarak gören "bütüncül eğitim yaklaşımı" modeli benimsendi.
Bu yaklaşımın merkeze aldığı konular ise, "insanın fıtri özelliklerini koruma ve geliştirme", "şahsiyet bütünlüğünü oluşturma", "karakter gelişimini sağlama" olarak sıralandı.
Yeni müfredatta, değişen dünyanın ihtiyaçlarına dünyada değişen durum ve ihtiyaçlara göre yeniden düzenlenebilecek şekilde esnek bir yapı benimsendi.
Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile öğrencilerin inanç, kimlik ya da sosyoekonomik durumları nedeniyle dezavantajlı olmadığı bir öğrenme süreci tasarlandı.
YENİ MÜFREDATTA TÜRKÇE
Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nde Türkçe'nin bütün zenginliğiyle toplumun birbiriyle iletişimine, bu iletişimi anlamlandırma çabalarına ve kültür unsurlarını nesilden nesile aktarılmasına öncülük ve eşlik ettiğine vurgu yapıldı.
Bu nedenle Türkçenin öğretimi ve öğrencilerin dil becerilerinin geliştirilmesi, eğitim sisteminde temel bir politika olarak yer aldı. Eğitimin her aşamasında, Türkçenin öğretimine, doğru kullanımına titizlikle dikkat edilecek. Türkçenin etkili kullanılmasına yönelik becerilerin kazandırılması da tüm derslerin ortak hedefi olarak belirlendi.
MATEMATİK BECERİSİ
Matematik alan becerileri ilkokul, ortaokul ve lise düzeyini kapsayan ve süreç bileşenleri ile modellenebilen beceriler dikkate alınarak belirlendi. Yeni müfredatta yer verilen 5 matematik alan becerisi, matematiksel muhakeme, matematiksel problem çözme, matematiksel temsil, veri ile çalışma ve veriye dayalı karar verme, matematiksel araç ve teknoloji ile çalışma olarak belirlendi.
FEN BİLİMLERİ
Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nde 13 farklı fen bilimleri alan becerisi tanımlandı. Fen bilimleri alan becerileri, bilimsel gözlem, sınıflandırma, bilimsel gözleme dayalı tahmin, bilimsel veriye dayalı tahmin, operasyonel tanımlama, hipotez oluşturma, deney yapma, bilimsel çıkarım yapma, bilimsel model oluşturma, tümevarıma dayalı akıl yürütme, tümdengelime dayalı akıl yürütme, kanıt kullanma ve bilimsel sorgulama becerilerinden oluştu. Fen bilimleri alan becerilerinin tamamı birbiriyle ilişkili olup bazı beceriler ise birden fazla beceriyi kapsayacak biçimde yapılandırıldı.