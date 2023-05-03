MSÜ tercihi nereden yapılır, ne zaman bitiyor?

MSÜ TERCİH DETAYLARI

MSÜ tercihleri ile ilgili duyuru paylaştı. Belirtilen süre içerisinde tercihini yapmayan adaylar, 2'nci Seçim Aşamalarına çağrılmayacaktır.

HAVA HARP OKULU'NU (HHO) TERCİH EDECEK ADAYLARIN DİKKATİNE!

HHO için yapılacak seçim aşamalarına sadece ilk tercihi Hava Harp Okulu olan adaylar arasından MSÜ-SAY puan sırası ve çağrı kontenjanına göre çağrı yapılacaktır. Hava Harp Okulunu ikinci ve sonraki tercihlerine koyan adaylar HHO için aday olamayacaklardır.