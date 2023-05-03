MSÜ tercihi nereden yapılır, ne zaman bitiyor?
MSÜ tercihleri bugün başladı ve adaylar MSÜ tercih ekranı hakkında detaylar araştırılıyor. Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı sonuçlarının açıklanmasından sonra tercih dönemi başladı. Peki MSÜ tercihleri nasıl yapılır, ne zaman bitecek 2023?
Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı tercihleri başladı. MSÜ tercihlerinin biteceği tarih ve MSÜ tercih yapma ekranı detayları merak ediliyor. Peki MSÜ tercihleri ne zaman bitecek? İşte 2023 MSÜ tercih yapma ekranı...
MSÜ TERCİH DETAYLARI
MSÜ tercihleri ile ilgili duyuru paylaştı. Belirtilen süre içerisinde tercihini yapmayan adaylar, 2'nci Seçim Aşamalarına çağrılmayacaktır.
HAVA HARP OKULU'NU (HHO) TERCİH EDECEK ADAYLARIN DİKKATİNE!
HHO için yapılacak seçim aşamalarına sadece ilk tercihi Hava Harp Okulu olan adaylar arasından MSÜ-SAY puan sırası ve çağrı kontenjanına göre çağrı yapılacaktır. Hava Harp Okulunu ikinci ve sonraki tercihlerine koyan adaylar HHO için aday olamayacaklardır.
Adaylar Harp Okulları için;- Kara Harp Okulu Sayısal (KHO-Sayısal) (Kadın ve erkek öğrenci alınacaktır),
• Kara Harp Okulu Eşit Ağırlık (KHO-Eşit Ağırlık) (Kadın ve erkek öğrenci alınacaktır),
• Kara Harp Okulu Sözel (KHO-Sözel) (Yalnızca erkek öğrenci alınacaktır),
• Deniz Harp Okulu (DHO) (Kadın ve erkek öğrenci alınacaktır),
• Hava Harp Okulu (HHO) (Kadın ve erkek öğrenci alınacaktır),
• Sahil Güvenlik Komutanlığı adına Deniz Harp Okulu (SG-DHO) (Kadın ve erkek öğrenci alınacaktır)
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Kaynak: milliyet.com.tr