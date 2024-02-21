Neden dil öğrenemiyoruz? İngilizce ve diğer yabancı dilleri öğrenirken yapılan hatalar... Yabancı dili kolay öğrenmenin püf noktaları... İş Türkçeden başlar!
Günümüzde öğrencilerin, iş arayanların, çalışanların en büyük dertlerinden biri olan dil öğrenme meselesi her kafadan bir ses çıkmasıyla iyice karışık hale geliyor. Bu haberde dil öğrenirken en sık yapılan hataları sizin için bir araya getirdik.
Yabancı dil öğrenimi neredeyse bir zorunluluk haline geldi. Genel olarak yapılan yanlışlar nedeniyle dil öğrenimi sıklıkla sekteye uğrayabilmektedir. Yapılan en büyük yanlışları dil öğrenmeye çalışanlar için listeledik.
TÜRKÇEYİ TAM BİLMEDEN BAŞKA BİR DİL ÖĞRENMEK ZORDUR
Kendi dilinizden özne, yüklem gibi kavramları anlamadan ya da Türkçede kelime bilginiz yetersizken başka bir dil öğrenmek oldukça güçtür. Öncelikle anadiliniz olan Türkçeyi en iyi şekilde öğrenmelisiniz.
BU UZUN BİR SÜREÇ SABIRLI AMA İSTİKRARLI OLUN
Türkçeyi nasıl öğrendiğinizi düşünün. Bir gecede şu anki gibi Türkçe konuşmaya başlamadınız. Dolayısıyla bir gecede İngilizce ya da bir başka yabancı dili de kısa sürede akıcı bir şekilde öğrenmek mümkün değil. Bu sürecin uzun olduğunu bilerek hareket etmek süreçten aldığınız verimi arttıracaktır.
HEMEN KONUŞMAYI BEKLEMEYİN
Yapılan bir başka yanlış ise hemen anadilimiz olan Türkçede kurduğumuz düzeyde cümleler kurmayı beklemek. Dil öğrenmenin birden fazla beceriyi aynı anda kullanmayı gerektirmesi nedeniyle kısa sürece vazgeçenler olsa da kendinize zaman tanıyın. Konuşma becerisi zaman alır ve çok pratik yapmayı gerektirir ancak evde kendi kendinize konuşmak bile işe yarayacaktır.
GRAMER BİLGİSİNİ KÜÇÜMSEMEYİN
Yapılan en önemli hatalardan birisi ise "Ben konuşsam yeter, gramer yani dil bilgisi öğrenmeme gerek yok" demektir. Gramersiz bir dil olamayacağı gibi gramer olmadan da cümle kurma becerisi gelişemez. İstediğiniz kadar kelime öğrenseniz de gramer bilmeden düzgün ve anlaşılır cümleler kurmak ya da okumalar yapmak çok zor olacaktır.