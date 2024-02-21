Neden dil öğrenemiyoruz? İngilizce ve diğer yabancı dilleri öğrenirken yapılan hatalar... Yabancı dili kolay öğrenmenin püf noktaları... İş Türkçeden başlar!

Yabancı dil öğrenimi neredeyse bir zorunluluk haline geldi. Genel olarak yapılan yanlışlar nedeniyle dil öğrenimi sıklıkla sekteye uğrayabilmektedir. Yapılan en büyük yanlışları dil öğrenmeye çalışanlar için listeledik.

TÜRKÇEYİ TAM BİLMEDEN BAŞKA BİR DİL ÖĞRENMEK ZORDUR

Kendi dilinizden özne, yüklem gibi kavramları anlamadan ya da Türkçede kelime bilginiz yetersizken başka bir dil öğrenmek oldukça güçtür. Öncelikle anadiliniz olan Türkçeyi en iyi şekilde öğrenmelisiniz.