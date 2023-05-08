Öğretmen atama sonuçları açıklandı: 45 bin öğretmen atama tercih sonuçları sorgulama ekranı

45 bin öğretmen atama tercih sonuçları açıklandı! 45 bin öğretmen atama sonuçları nasıl, nereden öğrenilir? Atanan öğretmenler ne zaman göreve başlayacak? 2023 MEB sözleşmeli öğretmen atama sonuçları detayları haberimizde...

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Öğretmen atama sonuçları açıklandı: 45 bin öğretmen atama tercih sonuçları sorgulama ekranı - Resim: 1 1 9

Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) gerçekleştirdiği 45 bin öğretmen atamasıyla ilgili tercih sonuçları açıklandı! Atanan öğretmenler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı "45 bin Öğretmen Atama Töreni" sonrasında belirlendi.

Öğretmen atama sonuçları açıklandı: 45 bin öğretmen atama tercih sonuçları sorgulama ekranı - Resim: 2 2 9

45 bin öğretmen ataması için öğretmenler, 2-6 Mayıs tarihleri arasında MEB üzerinden atama tercihlerini gerçekleştirmişti.

Öğretmen atama sonuçları açıklandı: 45 bin öğretmen atama tercih sonuçları sorgulama ekranı - Resim: 3 3 9

Peki 45 bin öğretmen atama sonuçları nereden ve nasıl öğrenilir? Atanan öğretmenler ne zaman göreve başlayacak? 2023 MEB öğretmen atama sonuçları sorgulama ekranı!

Öğretmen atama sonuçları açıklandı: 45 bin öğretmen atama tercih sonuçları sorgulama ekranı - Resim: 4 4 9

45 BİN ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇLARI

Öğretmenler, 45 bin sözleşmeli öğretmen atama sonuçlarını e-devlet üzerinden görüntüleyebilecek. Atama sonuçları saat 12.00 itibarıyla görüntülenebiyor.