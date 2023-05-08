Öğretmen atama sonuçları açıklandı: 45 bin öğretmen atama tercih sonuçları sorgulama ekranı
45 bin öğretmen atama tercih sonuçları açıklandı! 45 bin öğretmen atama sonuçları nasıl, nereden öğrenilir? Atanan öğretmenler ne zaman göreve başlayacak? 2023 MEB sözleşmeli öğretmen atama sonuçları detayları haberimizde...
Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) gerçekleştirdiği 45 bin öğretmen atamasıyla ilgili tercih sonuçları açıklandı! Atanan öğretmenler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı "45 bin Öğretmen Atama Töreni" sonrasında belirlendi.
45 bin öğretmen ataması için öğretmenler, 2-6 Mayıs tarihleri arasında MEB üzerinden atama tercihlerini gerçekleştirmişti.
Peki 45 bin öğretmen atama sonuçları nereden ve nasıl öğrenilir? Atanan öğretmenler ne zaman göreve başlayacak? 2023 MEB öğretmen atama sonuçları sorgulama ekranı!
45 BİN ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇLARI
Öğretmenler, 45 bin sözleşmeli öğretmen atama sonuçlarını e-devlet üzerinden görüntüleyebilecek. Atama sonuçları saat 12.00 itibarıyla görüntülenebiyor.