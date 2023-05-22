Okullar ne zaman kapanacak? Okulların kapanacağı tarih belli oldu!
Mayıs ayının sonlarına gelinmesiyle birlikte okullar ne zaman kapanacak sorusunun cevabı merak edilmeye başlandı. Okulların kapanacağı ve karnelerin dağıtılacağı tarih MEB tarafından açıklanmıştı. Peki okullar ne zaman kapanacak? Karne günü ne zaman? Detaylar haberimizde...
Mayıs ayının sonlarına doğru gelinmesi ve yaz aylarına giriş yapılacak olması nedeniyle okullar ne zaman kapanacak sorusu gündem olmaya başladı.
Okulların kapanış tarihi yakınlaşırken karne günü ve yaz tatilinin başlayacağı tarih merak ediliyor.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2022-2023 eğitim-öğretim dönemi öncesinde takvimi duyurmuş ve okulların kapanacağı tarih belli olmuştu.
OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK? KARNE GÜNÜ NE ZAMAN?
12 Eylül 2022 tarihinde açılan okullar, 16 Haziran 2023 Cuma günü kapanacak ve yaz tatili başlayacak. Öğrenciler karnelerini de aynı gün alacak.