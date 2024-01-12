Okullar Ne Zaman Tatil Olacak? Okullar 1 Ay Tatile mi Girecek?
Ara tatilin 15 günden 1 aya çıktığına dair iddialar dolaşıyor. Peki okullardan 1 ay tatile mi girdi? Dolaşan bilgi karmaşasından sonra MEB'den açıklama geldi mi? İşte okulların tatil süresi...
İlkokul, ortaokul ve liselerde ara tatilin uzatıldığına dair söylentilerden sonra öğrencilerde heyecan başladı. Peki okullar 1 ay tatile girecek mi? İşte yanıtı..
OKULLAR 1 AY TATİLE Mİ GİRECEK?
15 günden 1 aya çıkan tatil söylentisinden sonra gözler MEB'e çevrildi. Ancak Milli Eğitim Bakanlığı'ndan tatile ilişkin açıklama gelmedi.
15 TATİL NE ZAMAN?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı takviminde yer alan bilgiye göre, öğrenciler bu yıl yarıyıl tatilini 22 Ocak-2 Şubat 2024 tarihleri arasında yapacak.
OKULLAR NE ZAMANA KAPANACAK?
19 Ocak'ta dönemin ilk zili çalacak ve öğrenciler 2 haftalık sömestr tatiline girecek. İkinci dönem ise 5 Şubat Pazartesi günü başlayacak ve 16 Haziran 2023 Cuma günü sona erecektir.