Resmi Gazete'de yayınlandı! Liselerde yeni dönem başlıyor
Millî Eğitim Bakanlığı, liselerdeki eğitim sistemini köklü bir şekilde değiştiren yeni yönetmeliği Resmi Gazete’de yayımladı. Öğrenci nakillerinden devamsızlık kurallarına, öğretmen atamalarından yabancı uyruklu öğrencilere denklik kolaylığına kadar birçok düzenleme hayata geçti. İşte detaylar...
Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan “Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”, ortaöğretim kurumlarının işleyişini kapsamlı bir şekilde yeniden düzenliyor. Sputnik Türkiye'ye göre, yeni yönetmelik, öğretmen atamaları, öğrenci nakilleri, devamsızlık kuralları ve diploma işlemleri gibi birçok önemli konuyu içeriyor.
Yeni düzenlemeye göre, merkezi sınav puanıyla öğrenci kabul eden okullarda görev yapacak öğretmen ve yöneticiler için önemli bir yenilik getirildi. Bu okullara atanan öğretmenler ve yöneticiler, Millî Eğitim Akademisi'nden alınacak Bakanlık tarafından belirlenen eğitimlere katılmak zorunda olacak. Bu adım, öğretmenlerin ve okul yöneticilerinin mesleki bilgi ve becerilerinin artırılmasını amaçlıyor.
Merkezi sınavla öğrenci alan okullarda, okul seçim ve değerlendirme süreçleri de yeniden yapılandırıldı. İl ve Bakanlık düzeyinde oluşturulacak komisyonlarla, okul seçimlerinde daha fazla şeffaflık ve objektiflik sağlanması hedefleniyor.
ÖZEL GEREKSİNİMİ OLAN ÖĞRENCİLERE RAPOR ŞARTI
Özel gereksinimi olan öğrencilerin beden eğitimi dersine katılamayacakları durumlarda, sağlık raporu alma zorunluluğu getirildi.
DİPLOMA KAYBOLURSA YERİNE ÖĞRENİM DURUM BELGESİ VERİLECEK
Yeni yönetmelikte, kaybolan veya kullanılmaz hale gelen diplomalar için önemli bir değişiklik yapıldı. Artık kaybolan diplomalar yeniden düzenlenmeyecek. Bunun yerine öğrencilere, öğrenim durumlarını gösteren belge verilecek.
YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERE DENKLİK KOLAYLIĞI
Yeni yönetmelik, yabancı uyruklu öğrenciler için denklik işlemlerinde kolaylık sağlayacak düzenlemeler getiriyor. Ekim ayının sonuna kadar kayıt yaptıran yabancı uyruklu öğrenciler, Türkiye’de diplomaya hak kazanacaklar.
Okullarda öğretmen ve yönetici görevlendirmeleri de yeniden yapılandırıldı. Alanı atölye veya laboratuvar öğretmenliği olan bir müdür yardımcısının bulunmaması durumunda, gerekli şartları taşıyan başka bir müdür yardımcısı bu görevi üstlenebilecek. Ayrıca, yabancı dil öğretmenleri, Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü tarafından hizmet içi eğitimlere tabi tutulacak.
Türk Dili ve Edebiyatı ile Yabancı Dil derslerinde sorumluluk sınavları, yazılı ve uygulamalı olarak iki aşamada yapılacak. Bu yeni düzenleme, öğrencilerin bu derslerdeki başarılarını daha kapsamlı bir şekilde ölçmeyi amaçlıyor.