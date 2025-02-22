Resmi Gazete'de yayınlandı! Liselerde yeni dönem başlıyor

Yeni düzenlemeye göre, merkezi sınav puanıyla öğrenci kabul eden okullarda görev yapacak öğretmen ve yöneticiler için önemli bir yenilik getirildi. Bu okullara atanan öğretmenler ve yöneticiler, Millî Eğitim Akademisi'nden alınacak Bakanlık tarafından belirlenen eğitimlere katılmak zorunda olacak. Bu adım, öğretmenlerin ve okul yöneticilerinin mesleki bilgi ve becerilerinin artırılmasını amaçlıyor.