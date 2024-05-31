Sınav stresiyle başa çıkmak için 4-7-8 şifresi! Herkes bu tekniği konuşuyor
MEB ve ÖSYM'nin sınavları gerçekleştirilirken sınava girecek adaylar sınav stresiyle başa çıkmanın yollarını arıyor. Sınav öncesi stresi yenmek için ise "4-7-8 nefes tekniği" öne çıkıyor. Peki herkesin konuştuğu 4-7-8 nefes tekniği nedir? 4-7-8 nefes tekniği nasıl yapılır? İşte detaylar...
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) ve Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) gibi sınavlar yapılırken sınava giren öğrenciler ve adaylar sınav stresiyle de başa çıkmaya çalışıyor.
Uzun süre sınavlara çalışan ve her anlamda sınavlara hazır olmak için ter döken adaylar, sınav stresiyle başa çıkmak için de çeşitli yollar arıyor. Konuyla ilgili uzmanlardan da adaylara tavsiyeler gelmeye devam ediyor.
Medicana Kadıköy Hastanesi Psikoloji Bölümü’nden Uzman Klinik Psikolog Selin Küçük, sınav öncesi derin nefes egzersizleri, meditasyon ve kısa yürüyüşler gibi aktivitelerin zihin ve bedenin rahatlamasına yardımcı olduğunu söyledi.
Hastaneden konuyla ilgili yapılan açıklamaya göre, ergenlik dönemi bir dizi değişimi beraberinde getiriyor. Hızlı büyüme, hormonal değişiklikler, cinsel olgunlaşma, ruh hali değişimleri, kendini ifade etme isteği, eleştirel düşünme becerilerinin artışı, özgüven sorunları ile birlikte arkadaş gruplarının önemi artarken aileden bağımsızlaşma süreci de bu dönemde başlıyor.