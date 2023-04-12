O ilde okullar tatil edildi

Şırnak Beytüşşebap'da yaşanan yoğun sağanak nedeni ile sel felaketi yaşandı. Sağanak yağış nedeniyle bazı köy yollarında heyelan meydana geldi. Şırnak Beytüşşebap İlçe Kaymakamlığı, 13 Nisan Perşembe günü eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu.

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O ilde okullar tatil edildi - Resim: 1 1 3

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verildiği bildirildi. 

O ilde okullar tatil edildi - Resim: 2 2 3

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde etkili olan yağış nedeniyle cadde ve sokaklar göle dönerken, bazı köy yollarında heyelan meydana geldi.

O ilde okullar tatil edildi - Resim: 3 3 3

İlçe Kaymakamlığı, 13 Nisan Perşembe günü eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu. Kaymakamlık açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

- İlçemizde etkili olan yağış nedeniyle 13.04.2023 Perşembe günü eğitime 1 gün ara verilmiştir.