Son dakika YKS tercih sonuçları! YKS tercih sonuçları açıklandı mı? YKS tercih sonuçları bugün mü açıklanacak? ÖSYM duyurusu ve üniversite kayıt takvimi
2025 YKS tercih sonuçları için geri sayım başladı. Üniversite kayıtlarının 1 Eylül’de başlaması nedeniyle adaylar, ÖSYM’nin sonuçları ne zaman duyuracağını merak ediyor. İşte son gelişmeler…
ADAYLAR GÖZÜNÜ SONUÇLARA ÇEVİRDİ
2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih sürecinin tamamlanmasının ardından gözler ÖSYM’ye çevrildi. Üniversite hayali kuran milyonlarca aday, yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarihi merakla bekliyor.
SONUÇLAR BUGÜN AÇIKLANIR MI?
23 Ağustos 2025 Cumartesi günü sonuçların duyurulabileceği beklentisi olsa da, ÖSYM şu ana kadar resmi bir açıklama yapmadı. Adaylar, sonuçların hafta sonu açıklanıp açıklanmayacağını yoğun şekilde araştırıyor.
YÖK tarafından açıklanan takvime göre üniversite e-kayıt işlemleri 28 Ağustos – 2 Eylül 2025 tarihleri arasında yapılacak. Yüz yüze kayıtlar da aynı hafta içinde tamamlanacak. Bu nedenle yerleştirme sonuçlarının en geç 25–29 Ağustos 2025 tarihleri arasında duyurulması bekleniyor.
GEÇMİŞ YILLAR ÖRNEK OLUYOR
Tercih işlemleri 1-13 Ağustos arasında tamamlandı. Geçmiş yıllarda sonuçlar, tercihlerin bitiminden 7-15 gün içinde açıklanmıştı. Bu nedenle bugünlerde sonuçların ilan edilmesi güçlü bir ihtimal olarak değerlendiriliyor.
SONUÇLAR NASIL ÖĞRENİLECEK?
Adaylar, sonuçlarını ÖSYM’nin resmi adresinden sorgulayabilecek.
YKS tercih sonuçları açıklandığında adaylar, sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yaparak hangi üniversite ve bölüme yerleştiklerini öğrenebilecek.
SONUÇLARIN ARDINDAN EK TERCİH SÜRECİ
Sonuçların duyurulmasının ardından ÖSYM boş kontenjanları ilan edecek. Bu süreçte üniversiteye yerleşemeyen adaylar için ek tercih dönemi başlayacak ve yeniden tercih hakkı doğacak.