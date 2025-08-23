Son dakika YKS tercih sonuçları! YKS tercih sonuçları açıklandı mı? YKS tercih sonuçları bugün mü açıklanacak? ÖSYM duyurusu ve üniversite kayıt takvimi

YÖK tarafından açıklanan takvime göre üniversite e-kayıt işlemleri 28 Ağustos – 2 Eylül 2025 tarihleri arasında yapılacak. Yüz yüze kayıtlar da aynı hafta içinde tamamlanacak. Bu nedenle yerleştirme sonuçlarının en geç 25–29 Ağustos 2025 tarihleri arasında duyurulması bekleniyor.