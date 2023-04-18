Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı! MEB sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav sonuçları sorgulama ekranı 2023

Sınıf öğretmenliği için 7 bin 878, rehberlik alanına 3 bin 604, okul öncesi öğretmenliği 3 bin 269, ilköğretim matematik 2 bin 656, din kültürü ve ahlak bilgisi alanı için ise 2 bin 604 kontenjan belirlenmişti. Atama tercihleri 2-6 Mayıs günlerinde alınacak ve adaylar 1 Eylül tarihi itibarıyla göreve başlayacak.