Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı! MEB sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav sonuçları sorgulama ekranı 2023
Milli Eğitim Bakanlığı'nın sözleşmeli öğretmen alımı için gerçekleştirdiği mülakat sonuçları açıklandı! 'Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav sonuçları sorgulama ekranı' arama motorlarında aratılıyor. Mülakat sonuçları nereden ve nasıl öğrenilir? İşte detaylar...
Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) sözleşmeli öğretmen alımı için gerçekleştirdiği mülakatlarda sonuç tarihi belli olmuştu. MEB'in açıkladığı takvime göre sözlü sınav sonuçlarının 18 Nisan Salı günü açıklanacağı bildirilmişti.
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından görevlendirilecek olan 45 bin sözleşmeli öğretmen için beklenen an geldi. 7-16 Nisan tarihleri arasında yapılan sözlü sınavların sonuçları 18 Nisan Salı günü açıklandı.
'Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları 2023, MEB sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav sonuçları sorgulama ekranı e-Devlet' konu başlıkları sözleşmeli öğretmen adayları tarafından arama motorlarında sorgulanıyor.
Sınıf öğretmenliği için 7 bin 878, rehberlik alanına 3 bin 604, okul öncesi öğretmenliği 3 bin 269, ilköğretim matematik 2 bin 656, din kültürü ve ahlak bilgisi alanı için ise 2 bin 604 kontenjan belirlenmişti. Atama tercihleri 2-6 Mayıs günlerinde alınacak ve adaylar 1 Eylül tarihi itibarıyla göreve başlayacak.