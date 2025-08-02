Tercih yapmadan önce bakın! YKS tercih kılavuzuna 27 yeni bölüm eklendi! İşte detaylı liste

YEŞİL DÖNÜŞÜM VE ÇEVRE ODAKLI PROGRAMLAR



• Doğa Koruma ve Biyoçeşitlilik Yönetimi (Lisans)

• Akıllı Altyapılar Teknikerliği

• Çevre Sağlığı ve Çevresel Risk Yönetimi Teknikerliği

• Çevresel Ölçüm ve İzleme Sistemleri Teknikerliği