Tercih yapmadan önce bakın! YKS tercih kılavuzuna 27 yeni bölüm eklendi! İşte detaylı liste

YKS tercihleri başladı. Bu yıl tercih kılavuzuna yapay zeka, yeşil dönüşüm, sağlık ve tarım alanlarında 27 yeni bölüm eklendi. İşte ilk kez açılan bölümler…

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
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Tercih yapmadan önce bakın! YKS tercih kılavuzuna 27 yeni bölüm eklendi! İşte detaylı liste - Resim: 1

YENİ BÖLÜMLER KILAVUZDA YERİNİ ALDI

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih süreci başladı. 2025 tercih kılavuzunda 27 yeni bölüm ilk kez yer alıyor.

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Tercih yapmadan önce bakın! YKS tercih kılavuzuna 27 yeni bölüm eklendi! İşte detaylı liste - Resim: 2

SEKTÖR ODAKLI YENİ PROGRAMLAR

Yeni açılan bölümler, iş gücü piyasasının ve sektörlerin ihtiyaçları doğrultusunda tasarlandı. 3'ü lisans, 24'ü ön lisans programı olarak kılavuzda yer aldı.

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Tercih yapmadan önce bakın! YKS tercih kılavuzuna 27 yeni bölüm eklendi! İşte detaylı liste - Resim: 3

TARIMDA DİJİTALLEŞME ODAKLI LİSANS PROGRAMLARI

• Hassas Tarım ve Tarımsal Robotlar
• Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği

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Tercih yapmadan önce bakın! YKS tercih kılavuzuna 27 yeni bölüm eklendi! İşte detaylı liste - Resim: 4

TARIM ALANINDA YENİ ÖN LİSANS PROGRAMLARI

• Dijital Tarım Teknolojileri
• Akıllı Sera Teknolojileri
• Akıllı Tarım ve Gıda Yönetimi
• Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri

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Tercih yapmadan önce bakın! YKS tercih kılavuzuna 27 yeni bölüm eklendi! İşte detaylı liste - Resim: 5

YEŞİL DÖNÜŞÜM VE ÇEVRE ODAKLI PROGRAMLAR

• Doğa Koruma ve Biyoçeşitlilik Yönetimi (Lisans)
• Akıllı Altyapılar Teknikerliği
• Çevre Sağlığı ve Çevresel Risk Yönetimi Teknikerliği
• Çevresel Ölçüm ve İzleme Sistemleri Teknikerliği

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Tercih yapmadan önce bakın! YKS tercih kılavuzuna 27 yeni bölüm eklendi! İşte detaylı liste - Resim: 6

• Hidrojen ve Enerji Depolama Teknikerliği
• Karbon Yönetimi Teknikerliği
• Su ve Atık Yönetimi Teknikerliği
• Yenilenebilir Enerji Teknikerliği
• Yeşil ve Ekolojik Bina Teknikerliği

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Tercih yapmadan önce bakın! YKS tercih kılavuzuna 27 yeni bölüm eklendi! İşte detaylı liste - Resim: 7

SAĞLIK ALANINDAKİ YENİ PROGRAMLAR

• Dijital Sağlık Sistemleri Teknikerliği
• Tele-Sağlık Teknikerliği
• Tıbbi Veri İşleme Teknikerliği

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Tercih yapmadan önce bakın! YKS tercih kılavuzuna 27 yeni bölüm eklendi! İşte detaylı liste - Resim: 8

• Talaşlı Üretim Teknikerliği
• Optoelektronik ve Elektro Optik Teknolojileri
• Ofis Teknolojileri ve Veri Yönetimi
• Yapı Yüzeyi Tasarım Teknikerliği

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