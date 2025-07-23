TÜİK’e göre 2025’te en yüksek maaşı hangi bölüm mezunları alıyor?
TÜİK, mezun olunan lisans bölümlerine göre ortalama gelir düzeylerini sıraladı. Pilotaj, tıp ve mühendislik gibi bölümler dikkat çekti. Üniversite tercihi yapacak adaylara rehber olabilecek önemli veriler paylaşıldı.
PİLOTAJ
TÜİK verilerine göre en yüksek maaşlı lisans bölümü pilotaj oldu. Mezunların büyük bölümü havayolu şirketlerinde kaptan pilot, yardımcı pilot ya da eğitmen olarak çalışıyor. Ortalama maaş seviyesi birçok mühendislik ve sağlık bölümünün üzerinde.
MATEMATİK MÜHENDİSLİĞİ
Çok disiplinli bir yapıya sahip olan matematik mühendisliği bölümü, özellikle yazılım, veri bilimi ve yapay zeka alanlarında istihdam olanağı sağlıyor. Mezunlar, yüksek maaşlı pozisyonlarda hızla yükselebiliyor.
UZAY MÜHENDİSLİĞİ
Uzay mühendisliği, hem havacılık hem de savunma sanayiinde kritik görevler üstleniyor. Türkiye’nin milli uzay programı ve savunma yatırımlarıyla birlikte bu bölümün mezunlarına olan talep arttı. Maaşları da buna paralel olarak yükseldi.
TIP
Tıp fakültesi mezunları, kamu ya da özel hastanelerde doktor, uzman doktor ya da akademisyen olarak görev yapabiliyor. Uzmanlık sonrası maaşlar ciddi şekilde artıyor. Özellikle büyük şehirlerde çalışan doktorların gelir seviyesi yüksek.
KONTROL VE OTOMASYON MÜHENDİSLİĞİ
Endüstri 4.0 ile birlikte otomasyon sistemlerine duyulan ihtiyaç arttı. Bu alanda eğitim alan mühendisler, sanayi kuruluşlarında, üretim tesislerinde ve yazılım geliştirme projelerinde önemli roller üstleniyor. Maaş skalası da buna bağlı olarak genişledi.
Unutmayın, en çok kazandıran bölüm; severek okuduğunuz, tutkuyla bağlı olduğunuz bölümdür. Gerçek başarı hem maddi hem manevi tatminle gelir. Tercihinizi yaparken sadece maaşı değil, sizi mutlu eden alanı da göz önünde bulundurun.