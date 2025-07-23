TÜİK’e göre 2025’te en yüksek maaşı hangi bölüm mezunları alıyor?

UZAY MÜHENDİSLİĞİ



Uzay mühendisliği, hem havacılık hem de savunma sanayiinde kritik görevler üstleniyor. Türkiye’nin milli uzay programı ve savunma yatırımlarıyla birlikte bu bölümün mezunlarına olan talep arttı. Maaşları da buna paralel olarak yükseldi.