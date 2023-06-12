Türkiye'deki en iyi 10 üniversite hangisi?
YKS'ye sayılı günler kala, öğrenciler ve aileleri üniversiteleri sorguluyor. Bu kapsamda adaylar en iyi üniversiteleri araştırmaya başladı. Peki Türkiye'deki en iyi 10 üniversite hangisi?
YKS'ye sayılı günler kaldı. Adaylar en iyi üniversiteleri araştırmaya başladı. Peki Türkiye'deki en iyi 10 üniversite hangisi? URAP (University Ranking by Academic Performance) 2022-2023 sıralamasına göre Türkiye’deki
üniversitelerin ilk 10'u şu şekilde:
10. İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ
Türkiye’nin ilk vakıf üniversitesi olan Bilkent’in kuruluş hazırlıkları 1967’ye dayanır. Ankara’nın batısında geniş bir arazinin alınmasıyla başlayan bu hazırlıklar, bugün 50.000’in üzerinde mezun vermiş bir araştırma üniversitesinin temellerini atmıştır.
9. EGE ÜNİVERSİTESİ
Ege Üniversitesi, Türkiye’nin dördüncü üniversitesi olarak 20 Mayıs 1955 tarihinde yayınlanan 6595 sayılı kanunla kurulmuş ve 5 Kasım 1955 tarihinde, eğitim-öğretim hayatına başlamıştır.
8. GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün talimatı ile 1926 yılında temelleri atılan Gazi Üniversitesi, "Orta Muallim Mektebi ve Terbiye Enstitüsü" adıyla açılmıştır. İsmi 1929 yılında "Gazi Orta Muallim Mektebi ve Terbiye Enstitüsü" olarak değiştirilmiş, 1976 yılında “Gazi Eğitim Enstitüsü” adını almış, 1982 yılında da “Gazi Üniversitesi” kimliğine kavuşmuştur.