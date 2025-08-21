Türkiye’nin en başarılı mezunlara sahip 15 üniversitesi! Bakın hangi ünlüler buradan çıkmış

Türkiye’nin önde gelen üniversiteleri; bilimden sanata, siyasetten iş dünyasına kadar birçok alanda etkili mezunlarla dikkat çekiyor. İşte her biri kariyerlerinde zirveye ulaşan isimleriyle öne çıkan üniversiteler...

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Yayınlanma:
Türkiye’nin en başarılı mezunlara sahip 15 üniversitesi! Bakın hangi ünlüler buradan çıkmış - Resim: 1

Türkiye’nin köklü üniversiteleri, mezun ettikleri başarılı isimlerle kültürden bilime, siyasetten iş dünyasına kadar birçok alanda fark yaratıyor. İşte mezunlarıyla öne çıkan 15 üniversiteler:

1 17
Türkiye’nin en başarılı mezunlara sahip 15 üniversitesi! Bakın hangi ünlüler buradan çıkmış - Resim: 2

1. İstanbul Üniversitesi

📌 Türkiye’nin en eski yükseköğretim kurumlarından biri. Çok geniş fakülte yelpazesiyle kültür, siyaset, sanat ve bilime yön veren isimler yetiştirdi.

Ünlü mezunlar: Abdullah Gül (11. Cumhurbaşkanı), Aziz Sancar (Nobel Kimya Ödülü), Orhan Pamuk (Nobel Edebiyat Ödülü), Sertab Erener (şarkıcı), Fatih Portakal (gazeteci), Canan Karatay (hekim), Oktay Kaynarca (oyuncu).

2 17
Türkiye’nin en başarılı mezunlara sahip 15 üniversitesi! Bakın hangi ünlüler buradan çıkmış - Resim: 3

2. Boğaziçi Üniversitesi

📌 İngilizce eğitim ve özgür akademik ortamıyla tanınıyor. Mezunları dünya çapında akademi, iş dünyası ve sanat sahnesinde başarılı.

Ünlü mezunlar: Nil Karaibrahimgil (şarkıcı), Gaye Su Akyol (müzisyen), Canan Dağdeviren (bilim insanı, MIT Media Lab), Cem Say (bilgisayar bilimci).

3 17
Türkiye’nin en başarılı mezunlara sahip 15 üniversitesi! Bakın hangi ünlüler buradan çıkmış - Resim: 4

3. ODTÜ (Orta Doğu Teknik Üniversitesi)

📌 Araştırma kültürü, mühendislik ve sosyal bilimlerdeki başarısıyla tanınıyor. Teknokent yapılanması sayesinde birçok girişimci çıkardı.

Ünlü mezunlar: Kemal Derviş (ekonomist, eski bakan), Taner Yıldız (eski Enerji Bakanı), Haluk Levent (müzisyen, AHBAP kurucusu), Emre Arolat (mimar).

4 17
Türkiye’nin en başarılı mezunlara sahip 15 üniversitesi! Bakın hangi ünlüler buradan çıkmış - Resim: 5

4. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ)

📌 1773’te kurulan İTÜ, dünyanın en eski teknik üniversitelerinden. Türkiye’nin mühendislik merkezi olmasının yanında konservatuvarıyla sanatçılar da yetiştirdi.

Ünlü mezunlar: Aras Bulut İynemli (oyuncu), Murat Boz (şarkıcı), Funda Arar (şarkıcı), Mustafa İnan (mühendis-akademisyen).

5 17
Türkiye’nin en başarılı mezunlara sahip 15 üniversitesi! Bakın hangi ünlüler buradan çıkmış - Resim: 6

5. İstanbul Üniversitesi – İşletme Fakültesi

📌 Türkiye’de işletme eğitiminin öncülerinden. Hem kamu yönetimi hem de iş dünyasında lider mezunlar verdi.
Ünlü mezunlar: Numan Kurtulmuş (TBMM Başkanı), Mehmet Nuri Ersoy (Kültür ve Turizm Bakanı), Ümit Leblebici (bankacı).

6 17
Türkiye’nin en başarılı mezunlara sahip 15 üniversitesi! Bakın hangi ünlüler buradan çıkmış - Resim: 7

6. Anadolu Üniversitesi

📌 Açıköğretim fakültesiyle milyonlarca öğrenciye ulaşmasıyla biliniyor. İletişim ve sanat alanlarında da güçlü.
Ünlü mezunlar: Can Dündar (gazeteci), Cem Yılmaz (komedyen, yazar, yönetmen), Bülent Ersoy (sanatçı).

7 17
Türkiye’nin en başarılı mezunlara sahip 15 üniversitesi! Bakın hangi ünlüler buradan çıkmış - Resim: 8

7. İstanbul Üniversitesi – Hukuk Fakültesi

📌 Türkiye’nin en prestijli hukuk fakültelerinden biri. Siyaset, hukuk ve medya alanında önemli mezunlara sahip.
Ünlü mezunlar: Armağan Çağlayan (TV yapımcısı, akademisyen), Süheyl Batum (hukukçu, siyasetçi), Metin Feyzioğlu (eski TBB Başkanı).

8 17
Türkiye’nin en başarılı mezunlara sahip 15 üniversitesi! Bakın hangi ünlüler buradan çıkmış - Resim: 9

8. Hacettepe Üniversitesi

📌 Sağlık bilimlerinde Türkiye’nin en güçlü üniversitesi. Tıp fakültesi dünya çapında biliniyor.
Ünlü mezunlar: Belçim Bilgin (oyuncu), Hakan Günday (yazar), İsmet Özel (şair).

9 17
Türkiye’nin en başarılı mezunlara sahip 15 üniversitesi! Bakın hangi ünlüler buradan çıkmış - Resim: 10

9. Bilkent Üniversitesi

📌 Türkiye’nin ilk vakıf üniversitesi. Sanat ve mühendislik fakülteleri çok güçlü.

Ünlü mezunlar: Şahan Gökbakar (komedyen), Hazal Kaya (oyuncu), Mehmet Günsür (oyuncu), Yonca Evcimik (şarkıcı).

10 17
Türkiye’nin en başarılı mezunlara sahip 15 üniversitesi! Bakın hangi ünlüler buradan çıkmış - Resim: 11

10. Koç Üniversitesi

📌 Akademik kadrosu ve araştırma fonlarıyla Türkiye’nin en seçkin üniversitelerinden biri. İş dünyasıyla güçlü bağları var.

Ünlü mezunlar: Sinan Güler (milli basketbolcu), İrem Derici (şarkıcı), Melis Danişmend (müzisyen).

11 17
Türkiye’nin en başarılı mezunlara sahip 15 üniversitesi! Bakın hangi ünlüler buradan çıkmış - Resim: 12

11. Sabancı Üniversitesi

📌 Yenilikçi eğitim modeliyle tanınıyor. Uluslararası iş birlikleri sayesinde mezunları hızla iş dünyasına entegre oluyor.

Ünlü mezunlar: Hande Baladin (milli voleybolcu), Yiğit Bulut (ekonomist, gazeteci).

12 17
Türkiye’nin en başarılı mezunlara sahip 15 üniversitesi! Bakın hangi ünlüler buradan çıkmış - Resim: 13

12. Galatasaray Üniversitesi

📌 Fransızca eğitim veren sayılı üniversitelerden. Hukuk, siyaset ve medya alanında çok etkili mezunlara sahip.

Ünlü mezunlar: Ece Temelkuran (yazar-gazeteci), Candan Erçetin (şarkıcı), Barış Esen (satranç ustası).

13 17
Türkiye’nin en başarılı mezunlara sahip 15 üniversitesi! Bakın hangi ünlüler buradan çıkmış - Resim: 14

13. Başkent Üniversitesi

📌 Sağlık, hukuk ve sosyal bilimlerde öne çıkan bir vakıf üniversitesi.

Ünlü mezunlar: Gökhan Özoğuz (Athena solisti), Bengü (şarkıcı).

14 17
Türkiye’nin en başarılı mezunlara sahip 15 üniversitesi! Bakın hangi ünlüler buradan çıkmış - Resim: 15

14. İstanbul Kültür Üniversitesi

📌 Sanat ve iletişim fakülteleriyle tanınıyor.

Ünlü mezunlar: Kıvanç Tatlıtuğ (oyuncu), Sinem Kobal (oyuncu), Keremcem (şarkıcı-oyuncu)

15 17
Türkiye’nin en başarılı mezunlara sahip 15 üniversitesi! Bakın hangi ünlüler buradan çıkmış - Resim: 16

Türkiye Üniversite Endeksi – En Kolay İş Bulanlar

16 17
Türkiye’nin en başarılı mezunlara sahip 15 üniversitesi! Bakın hangi ünlüler buradan çıkmış - Resim: 17

Üniversiteler:

Galatasaray Üniversitesi
Sabancı Üniversitesi
Koç Üniversitesi
Boğaziçi Üniversitesi
İstanbul Teknik Üniversitesi
ODTÜ
Bu sıralama, mezunların iş bulma kolaylığına dayalı veriler içeriyor.

17 17
üniversite Ünlü