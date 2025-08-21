Türkiye’nin en başarılı mezunlara sahip 15 üniversitesi! Bakın hangi ünlüler buradan çıkmış
Türkiye’nin önde gelen üniversiteleri; bilimden sanata, siyasetten iş dünyasına kadar birçok alanda etkili mezunlarla dikkat çekiyor. İşte her biri kariyerlerinde zirveye ulaşan isimleriyle öne çıkan üniversiteler...
Türkiye’nin köklü üniversiteleri, mezun ettikleri başarılı isimlerle kültürden bilime, siyasetten iş dünyasına kadar birçok alanda fark yaratıyor. İşte mezunlarıyla öne çıkan 15 üniversiteler:
1. İstanbul Üniversitesi
📌 Türkiye’nin en eski yükseköğretim kurumlarından biri. Çok geniş fakülte yelpazesiyle kültür, siyaset, sanat ve bilime yön veren isimler yetiştirdi.
Ünlü mezunlar: Abdullah Gül (11. Cumhurbaşkanı), Aziz Sancar (Nobel Kimya Ödülü), Orhan Pamuk (Nobel Edebiyat Ödülü), Sertab Erener (şarkıcı), Fatih Portakal (gazeteci), Canan Karatay (hekim), Oktay Kaynarca (oyuncu).
2. Boğaziçi Üniversitesi
📌 İngilizce eğitim ve özgür akademik ortamıyla tanınıyor. Mezunları dünya çapında akademi, iş dünyası ve sanat sahnesinde başarılı.
Ünlü mezunlar: Nil Karaibrahimgil (şarkıcı), Gaye Su Akyol (müzisyen), Canan Dağdeviren (bilim insanı, MIT Media Lab), Cem Say (bilgisayar bilimci).
3. ODTÜ (Orta Doğu Teknik Üniversitesi)
📌 Araştırma kültürü, mühendislik ve sosyal bilimlerdeki başarısıyla tanınıyor. Teknokent yapılanması sayesinde birçok girişimci çıkardı.
Ünlü mezunlar: Kemal Derviş (ekonomist, eski bakan), Taner Yıldız (eski Enerji Bakanı), Haluk Levent (müzisyen, AHBAP kurucusu), Emre Arolat (mimar).
4. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ)
📌 1773’te kurulan İTÜ, dünyanın en eski teknik üniversitelerinden. Türkiye’nin mühendislik merkezi olmasının yanında konservatuvarıyla sanatçılar da yetiştirdi.
Ünlü mezunlar: Aras Bulut İynemli (oyuncu), Murat Boz (şarkıcı), Funda Arar (şarkıcı), Mustafa İnan (mühendis-akademisyen).
5. İstanbul Üniversitesi – İşletme Fakültesi
📌 Türkiye’de işletme eğitiminin öncülerinden. Hem kamu yönetimi hem de iş dünyasında lider mezunlar verdi.
Ünlü mezunlar: Numan Kurtulmuş (TBMM Başkanı), Mehmet Nuri Ersoy (Kültür ve Turizm Bakanı), Ümit Leblebici (bankacı).
6. Anadolu Üniversitesi
📌 Açıköğretim fakültesiyle milyonlarca öğrenciye ulaşmasıyla biliniyor. İletişim ve sanat alanlarında da güçlü.
Ünlü mezunlar: Can Dündar (gazeteci), Cem Yılmaz (komedyen, yazar, yönetmen), Bülent Ersoy (sanatçı).
7. İstanbul Üniversitesi – Hukuk Fakültesi
📌 Türkiye’nin en prestijli hukuk fakültelerinden biri. Siyaset, hukuk ve medya alanında önemli mezunlara sahip.
Ünlü mezunlar: Armağan Çağlayan (TV yapımcısı, akademisyen), Süheyl Batum (hukukçu, siyasetçi), Metin Feyzioğlu (eski TBB Başkanı).
8. Hacettepe Üniversitesi
📌 Sağlık bilimlerinde Türkiye’nin en güçlü üniversitesi. Tıp fakültesi dünya çapında biliniyor.
Ünlü mezunlar: Belçim Bilgin (oyuncu), Hakan Günday (yazar), İsmet Özel (şair).
9. Bilkent Üniversitesi
📌 Türkiye’nin ilk vakıf üniversitesi. Sanat ve mühendislik fakülteleri çok güçlü.
Ünlü mezunlar: Şahan Gökbakar (komedyen), Hazal Kaya (oyuncu), Mehmet Günsür (oyuncu), Yonca Evcimik (şarkıcı).
10. Koç Üniversitesi
📌 Akademik kadrosu ve araştırma fonlarıyla Türkiye’nin en seçkin üniversitelerinden biri. İş dünyasıyla güçlü bağları var.
Ünlü mezunlar: Sinan Güler (milli basketbolcu), İrem Derici (şarkıcı), Melis Danişmend (müzisyen).
11. Sabancı Üniversitesi
📌 Yenilikçi eğitim modeliyle tanınıyor. Uluslararası iş birlikleri sayesinde mezunları hızla iş dünyasına entegre oluyor.
Ünlü mezunlar: Hande Baladin (milli voleybolcu), Yiğit Bulut (ekonomist, gazeteci).
12. Galatasaray Üniversitesi
📌 Fransızca eğitim veren sayılı üniversitelerden. Hukuk, siyaset ve medya alanında çok etkili mezunlara sahip.
Ünlü mezunlar: Ece Temelkuran (yazar-gazeteci), Candan Erçetin (şarkıcı), Barış Esen (satranç ustası).
13. Başkent Üniversitesi
📌 Sağlık, hukuk ve sosyal bilimlerde öne çıkan bir vakıf üniversitesi.
Ünlü mezunlar: Gökhan Özoğuz (Athena solisti), Bengü (şarkıcı).
14. İstanbul Kültür Üniversitesi
📌 Sanat ve iletişim fakülteleriyle tanınıyor.
Ünlü mezunlar: Kıvanç Tatlıtuğ (oyuncu), Sinem Kobal (oyuncu), Keremcem (şarkıcı-oyuncu)
Türkiye Üniversite Endeksi – En Kolay İş Bulanlar
Üniversiteler:
Galatasaray Üniversitesi
Sabancı Üniversitesi
Koç Üniversitesi
Boğaziçi Üniversitesi
İstanbul Teknik Üniversitesi
ODTÜ
Bu sıralama, mezunların iş bulma kolaylığına dayalı veriler içeriyor.