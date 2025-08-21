Türkiye’nin en başarılı mezunlara sahip 15 üniversitesi! Bakın hangi ünlüler buradan çıkmış

1. İstanbul Üniversitesi

📌 Türkiye’nin en eski yükseköğretim kurumlarından biri. Çok geniş fakülte yelpazesiyle kültür, siyaset, sanat ve bilime yön veren isimler yetiştirdi.

Ünlü mezunlar: Abdullah Gül (11. Cumhurbaşkanı), Aziz Sancar (Nobel Kimya Ödülü), Orhan Pamuk (Nobel Edebiyat Ödülü), Sertab Erener (şarkıcı), Fatih Portakal (gazeteci), Canan Karatay (hekim), Oktay Kaynarca (oyuncu).