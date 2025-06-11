Türkiye'nin en iyi Anadolu liseleri belli oldu: Zirvede o liseler var!

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan LGS 2024 yerleştirme sonuçlarına göre, Türkiye genelinde en yüksek puanla öğrenci alan Anadolu liseleri sıralandı. Yabancı dilde eğitim veren köklü okullar bu yıl da zirveyi bırakmadı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
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Türkiye'nin en iyi Anadolu liseleri belli oldu: Zirvede o liseler var! - Resim: 1

İstanbul merkezli liseler, başarı sıralamasında öne çıkarken Ankara, İzmir ve Bursa’daki nitelikli devlet liseleri de üst sıralarda yer aldı. İşte Türkiye'nin en yüksek taban puanlı ilk 10 Anadolu Lisesi:

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Türkiye'nin en iyi Anadolu liseleri belli oldu: Zirvede o liseler var! - Resim: 2

Birinci sırada, LGS’de tam puan alan öğrencileri kabul eden Galatasaray Lisesi yer alıyor. İstanbul Beyoğlu’nda yer alan okul, Fransızca hazırlık ve 4 yıllık lise eğitimiyle dikkat çekiyor. 2024 taban puanı 500 olarak açıklandı.

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Türkiye'nin en iyi Anadolu liseleri belli oldu: Zirvede o liseler var! - Resim: 3

İkinci sırayı, yine tam puanla öğrenci alan İstanbul Erkek Lisesi aldı. Fatih’te bulunan okul, Almanca hazırlık sınıfıyla eğitim veriyor. Taban puanı 500 olarak belirlendi.

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Türkiye'nin en iyi Anadolu liseleri belli oldu: Zirvede o liseler var! - Resim: 4

Üçüncü sırada yer alan Kabataş Erkek Lisesi ise Almanca hazırlık sınıfıyla eğitim veren bir diğer köklü okul. Beşiktaş’taki bu lisenin 2024 taban puanı 497,468 oldu.

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Türkiye'nin en iyi Anadolu liseleri belli oldu: Zirvede o liseler var! - Resim: 5

Dördüncü sırada Cağaloğlu Anadolu Lisesi bulunuyor. Almanca hazırlık sınıfıyla tanınan bu Fatih merkezli okulun taban puanı 491,796 olarak açıklandı.

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Türkiye'nin en iyi Anadolu liseleri belli oldu: Zirvede o liseler var! - Resim: 6

Beşinci sıradaki Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi, Üsküdar’da yer alıyor. Almanca hazırlık sınıfı bulunan okulun 2024 taban puanı 489,005 oldu.

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Türkiye'nin en iyi Anadolu liseleri belli oldu: Zirvede o liseler var! - Resim: 7

Altıncı sırada Beşiktaş Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi var. İngilizce hazırlık sınıfıyla eğitim veren okulun taban puanı 488,403 olarak kayıtlara geçti.

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Türkiye'nin en iyi Anadolu liseleri belli oldu: Zirvede o liseler var! - Resim: 8

Yedinci sıraya yerleşen Kadıköy Anadolu Lisesi, İngilizce hazırlık programı uyguluyor ve bu yılki taban puanı 486,172.

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Türkiye'nin en iyi Anadolu liseleri belli oldu: Zirvede o liseler var! - Resim: 9

Sekizinci sıradaki Ankara Atatürk Anadolu Lisesi, başkentin en prestijli devlet liseleri arasında yer alıyor. 2024 yılı taban puanı 483,940.

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Türkiye'nin en iyi Anadolu liseleri belli oldu: Zirvede o liseler var! - Resim: 10

Dokuzuncu sırada Bornova Anadolu Lisesi bulunuyor. İzmir’de bulunan bu lise, Almanca hazırlık eğitimi veriyor ve 2024 taban puanı 482,732.

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Türkiye'nin en iyi Anadolu liseleri belli oldu: Zirvede o liseler var! - Resim: 11

Onuncu sırada ise Bursa Anadolu Lisesi yer alıyor. Osmangazi’deki okulun 2024 yılı taban puanı 481,639 olarak açıklandı.

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Türkiye'nin en iyi Anadolu liseleri belli oldu: Zirvede o liseler var! - Resim: 12

✅ Neden Bu Liseler Öne Çıkıyor?

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Türkiye'nin en iyi Anadolu liseleri belli oldu: Zirvede o liseler var! - Resim: 13

LGS taban puanı: Öğrenciler, bu liselerde açılan kontenjanları üçüncü yerleştirme sonucu tercih ediyor.
Yüzdelik dilim: En üst %0,04–0,3'lük performans dilimine giren öğrenciler bu okullarda yer alabiliyor.

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Türkiye'nin en iyi Anadolu liseleri belli oldu: Zirvede o liseler var! - Resim: 14

Tarih ve donanım: Galatasaray, Kabataş, Kadıköy gibi köklü liseler, akademik başarıları kadar sosyal-kültürel altyapılarıyla da fark yaratıyor.

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Türkiye'nin en iyi Anadolu liseleri belli oldu: Zirvede o liseler var! - Resim: 15

🧭 Öğrenci ve Veli İçin Tavsiyeler

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Türkiye'nin en iyi Anadolu liseleri belli oldu: Zirvede o liseler var! - Resim: 16

Sadece puan değil, okulun dil programları, sosyal kulüpleri, mezun başarı oranları, şehir içi ulaşım ve kampüs imkânlarını da değerlendirmek önemli.

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Türkiye'nin en iyi Anadolu liseleri belli oldu: Zirvede o liseler var! - Resim: 17

İstanbul dışındaki illerden bu liselere gitmek isteyen öğrenciler, nakil ve yatılılık imkânlarını da araştırmalı.

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