Türkiye'nin en iyi Anadolu liseleri belli oldu: Zirvede o liseler var!
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan LGS 2024 yerleştirme sonuçlarına göre, Türkiye genelinde en yüksek puanla öğrenci alan Anadolu liseleri sıralandı. Yabancı dilde eğitim veren köklü okullar bu yıl da zirveyi bırakmadı.
İstanbul merkezli liseler, başarı sıralamasında öne çıkarken Ankara, İzmir ve Bursa’daki nitelikli devlet liseleri de üst sıralarda yer aldı. İşte Türkiye'nin en yüksek taban puanlı ilk 10 Anadolu Lisesi:
Birinci sırada, LGS’de tam puan alan öğrencileri kabul eden Galatasaray Lisesi yer alıyor. İstanbul Beyoğlu’nda yer alan okul, Fransızca hazırlık ve 4 yıllık lise eğitimiyle dikkat çekiyor. 2024 taban puanı 500 olarak açıklandı.
İkinci sırayı, yine tam puanla öğrenci alan İstanbul Erkek Lisesi aldı. Fatih’te bulunan okul, Almanca hazırlık sınıfıyla eğitim veriyor. Taban puanı 500 olarak belirlendi.
Üçüncü sırada yer alan Kabataş Erkek Lisesi ise Almanca hazırlık sınıfıyla eğitim veren bir diğer köklü okul. Beşiktaş’taki bu lisenin 2024 taban puanı 497,468 oldu.
Dördüncü sırada Cağaloğlu Anadolu Lisesi bulunuyor. Almanca hazırlık sınıfıyla tanınan bu Fatih merkezli okulun taban puanı 491,796 olarak açıklandı.
Beşinci sıradaki Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi, Üsküdar’da yer alıyor. Almanca hazırlık sınıfı bulunan okulun 2024 taban puanı 489,005 oldu.
Altıncı sırada Beşiktaş Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi var. İngilizce hazırlık sınıfıyla eğitim veren okulun taban puanı 488,403 olarak kayıtlara geçti.
Yedinci sıraya yerleşen Kadıköy Anadolu Lisesi, İngilizce hazırlık programı uyguluyor ve bu yılki taban puanı 486,172.
Sekizinci sıradaki Ankara Atatürk Anadolu Lisesi, başkentin en prestijli devlet liseleri arasında yer alıyor. 2024 yılı taban puanı 483,940.
Dokuzuncu sırada Bornova Anadolu Lisesi bulunuyor. İzmir’de bulunan bu lise, Almanca hazırlık eğitimi veriyor ve 2024 taban puanı 482,732.
Onuncu sırada ise Bursa Anadolu Lisesi yer alıyor. Osmangazi’deki okulun 2024 yılı taban puanı 481,639 olarak açıklandı.
✅ Neden Bu Liseler Öne Çıkıyor?
LGS taban puanı: Öğrenciler, bu liselerde açılan kontenjanları üçüncü yerleştirme sonucu tercih ediyor.
Yüzdelik dilim: En üst %0,04–0,3'lük performans dilimine giren öğrenciler bu okullarda yer alabiliyor.
Tarih ve donanım: Galatasaray, Kabataş, Kadıköy gibi köklü liseler, akademik başarıları kadar sosyal-kültürel altyapılarıyla da fark yaratıyor.
🧭 Öğrenci ve Veli İçin Tavsiyeler
Sadece puan değil, okulun dil programları, sosyal kulüpleri, mezun başarı oranları, şehir içi ulaşım ve kampüs imkânlarını da değerlendirmek önemli.
İstanbul dışındaki illerden bu liselere gitmek isteyen öğrenciler, nakil ve yatılılık imkânlarını da araştırmalı.