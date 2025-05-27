Türkiye'nin en iyi devlet üniversiteleri açıklandı: Zirvede o üniversite var!

University Ranking by Academic Performance (URAP), 2025 yılı için Türkiye’deki devlet üniversitelerinin akademik başarı sıralamasını açıkladı. Yayınlanan raporda üniversiteler; bilimsel yayın sayısı, atıf oranları ve yürütülen projeler gibi kriterler üzerinden değerlendirildi.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
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Türkiye'nin en iyi devlet üniversiteleri açıklandı: Zirvede o üniversite var! - Resim: 1

URAP verilerine göre Hacettepe Üniversitesi, 337,38 puanla zirvede yer aldı. Hacettepe’yi sırasıyla İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), Ankara Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) izledi.

Vatandaşlar, “Türkiye’nin en başarılı üniversiteleri hangileri?” sorusunun yanıtını merak ederken, URAP sıralaması üniversite tercih döneminde öğrencilere yol göstermeyi hedefliyor.

URAP 2025'e göre en başarılı 20 devlet üniversitesi ve puanları:

1 20
Türkiye'nin en iyi devlet üniversiteleri açıklandı: Zirvede o üniversite var! - Resim: 2

20. Bursa Uludağ Üniversitesi – 218,82

2 20
Türkiye'nin en iyi devlet üniversiteleri açıklandı: Zirvede o üniversite var! - Resim: 3

19. Akdeniz Üniversitesi (Antalya) – 225,91

3 20
Türkiye'nin en iyi devlet üniversiteleri açıklandı: Zirvede o üniversite var! - Resim: 4

18. Çukurova Üniversitesi (Adana) – 229,15

4 20
Türkiye'nin en iyi devlet üniversiteleri açıklandı: Zirvede o üniversite var! - Resim: 5

17. Boğaziçi Üniversitesi – 234,69

5 20
Türkiye'nin en iyi devlet üniversiteleri açıklandı: Zirvede o üniversite var! - Resim: 6

16. Karadeniz Teknik Üniversitesi – 235,22

6 20
Türkiye'nin en iyi devlet üniversiteleri açıklandı: Zirvede o üniversite var! - Resim: 7

15. Selçuk Üniversitesi (Konya) – 242,26

7 20
Türkiye'nin en iyi devlet üniversiteleri açıklandı: Zirvede o üniversite var! - Resim: 8

14. Erciyes Üniversitesi (Kayseri) – 244,3

8 20
Türkiye'nin en iyi devlet üniversiteleri açıklandı: Zirvede o üniversite var! - Resim: 9


13 .Fırat Üniversitesi (Elazığ) – 244,6

9 20
Türkiye'nin en iyi devlet üniversiteleri açıklandı: Zirvede o üniversite var! - Resim: 10


12. Yıldız Teknik Üniversitesi – 252,2

10 20
Türkiye'nin en iyi devlet üniversiteleri açıklandı: Zirvede o üniversite var! - Resim: 11


11. İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa – 254,99

11 20
Türkiye'nin en iyi devlet üniversiteleri açıklandı: Zirvede o üniversite var! - Resim: 12


10. Marmara Üniversitesi – 258,97

12 20
Türkiye'nin en iyi devlet üniversiteleri açıklandı: Zirvede o üniversite var! - Resim: 13


9. Dokuz Eylül Üniversitesi – 263

13 20
Türkiye'nin en iyi devlet üniversiteleri açıklandı: Zirvede o üniversite var! - Resim: 14


8.Atatürk Üniversitesi (Erzurum) – 288,39

14 20
Türkiye'nin en iyi devlet üniversiteleri açıklandı: Zirvede o üniversite var! - Resim: 15


7. Ege Üniversitesi – 290,48

15 20
Türkiye'nin en iyi devlet üniversiteleri açıklandı: Zirvede o üniversite var! - Resim: 16


6. Gazi Üniversitesi – 292,69

16 20
Türkiye'nin en iyi devlet üniversiteleri açıklandı: Zirvede o üniversite var! - Resim: 17


5. Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) – 293,21

17 20
Türkiye'nin en iyi devlet üniversiteleri açıklandı: Zirvede o üniversite var! - Resim: 18


4. İstanbul Üniversitesi – 300,14

18 20
Türkiye'nin en iyi devlet üniversiteleri açıklandı: Zirvede o üniversite var! - Resim: 19


3. Ankara Üniversitesi – 306,71

19 20
Türkiye'nin en iyi devlet üniversiteleri açıklandı: Zirvede o üniversite var! - Resim: 20

2.Hacettepe Üniversitesi – 337,38

1. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) – 314,69

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