Türkiye'nin en iyi devlet üniversiteleri açıklandı: Zirvede o üniversite var!
University Ranking by Academic Performance (URAP), 2025 yılı için Türkiye’deki devlet üniversitelerinin akademik başarı sıralamasını açıkladı. Yayınlanan raporda üniversiteler; bilimsel yayın sayısı, atıf oranları ve yürütülen projeler gibi kriterler üzerinden değerlendirildi.
URAP verilerine göre Hacettepe Üniversitesi, 337,38 puanla zirvede yer aldı. Hacettepe’yi sırasıyla İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), Ankara Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) izledi.
Vatandaşlar, “Türkiye’nin en başarılı üniversiteleri hangileri?” sorusunun yanıtını merak ederken, URAP sıralaması üniversite tercih döneminde öğrencilere yol göstermeyi hedefliyor.
URAP 2025'e göre en başarılı 20 devlet üniversitesi ve puanları:
20. Bursa Uludağ Üniversitesi – 218,82
19. Akdeniz Üniversitesi (Antalya) – 225,91
18. Çukurova Üniversitesi (Adana) – 229,15
17. Boğaziçi Üniversitesi – 234,69
16. Karadeniz Teknik Üniversitesi – 235,22
15. Selçuk Üniversitesi (Konya) – 242,26
14. Erciyes Üniversitesi (Kayseri) – 244,3
13 .Fırat Üniversitesi (Elazığ) – 244,6
12. Yıldız Teknik Üniversitesi – 252,2
11. İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa – 254,99
10. Marmara Üniversitesi – 258,97
9. Dokuz Eylül Üniversitesi – 263
8.Atatürk Üniversitesi (Erzurum) – 288,39
7. Ege Üniversitesi – 290,48
6. Gazi Üniversitesi – 292,69
5. Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) – 293,21
4. İstanbul Üniversitesi – 300,14
3. Ankara Üniversitesi – 306,71
2.Hacettepe Üniversitesi – 337,38
1. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) – 314,69