Türkiye'nin en iyi liseleri belli oldu: Zirvedeki lise hangisi?

Liselere Geçiş Sistemi (LGS), öğrenciler için sadece bir sınav değil, aynı zamanda geleceklerine yön verecek önemli bir eşik. Nitelikli eğitimi, akademik kadrosu, sosyal olanakları ve üniversite başarılarıyla öne çıkan Anadolu ve Fen liseleri, her yıl öğrencilerin ve velilerin radarında.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
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Türkiye'nin en iyi liseleri belli oldu: Zirvedeki lise hangisi? - Resim: 1

2024 yılı LGS yerleştirme sonuçlarına göre hazırlanan listede, Türkiye genelinde en yüksek taban puanla öğrenci alan 20 devlet lisesi belli oldu. İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere birçok şehirden liseler listeye girmeyi başardı. İşte Türkiye'nin en yüksek puanlı ve en çok tercih edilen devlet liseleri:


📌 Türkiye'nin En İyi 20 Devlet Lisesi (2024 LGS Verilerine Göre)



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Türkiye'nin en iyi liseleri belli oldu: Zirvedeki lise hangisi? - Resim: 2

Yusuf Ziya Öner Fen Lisesi (Kahramanmaraş)
Okul türü: Fen Lisesi
Öğretim süresi: 4 yıl
Taban puan: 482,8052

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Türkiye'nin en iyi liseleri belli oldu: Zirvedeki lise hangisi? - Resim: 3

Erbakır Fen Lisesi (Denizli)
Okul türü: Fen Lisesi
Öğretim süresi: 4 yıl
Taban puan: 482,8699

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Türkiye'nin en iyi liseleri belli oldu: Zirvedeki lise hangisi? - Resim: 4

Osman Ulubaş Kayseri Fen Lisesi
Okul türü: Fen Lisesi
Öğretim süresi: 4 yıl
Taban puan: 483,6172

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Türkiye'nin en iyi liseleri belli oldu: Zirvedeki lise hangisi? - Resim: 5

Beşiktaş Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi
Okul türü: Hazırlık sınıfı bulunan Anadolu Lisesi
Öğretim süresi: Hazırlık + 4 yıl
Taban puan: 484,0046

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Türkiye'nin en iyi liseleri belli oldu: Zirvedeki lise hangisi? - Resim: 6

Adana Fen Lisesi
Okul türü: Fen Lisesi
Öğretim süresi: 4 yıl
Taban puan: 485,5486

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Türkiye'nin en iyi liseleri belli oldu: Zirvedeki lise hangisi? - Resim: 7

Çapa Fen Lisesi
Okul türü: Fen Lisesi
Öğretim süresi: 4 yıl
Taban puan: 486,788

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Türkiye'nin en iyi liseleri belli oldu: Zirvedeki lise hangisi? - Resim: 8

Ankara Pursaklar Fen Lisesi
Okul türü: Fen Lisesi
Öğretim süresi: 4 yıl
Taban puan: 487,6466

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Türkiye'nin en iyi liseleri belli oldu: Zirvedeki lise hangisi? - Resim: 9

Tofaş Fen Lisesi (Bursa)
Okul türü: Fen Lisesi
Öğretim süresi: 4 yıl
Taban puan: 488,3469

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Türkiye'nin en iyi liseleri belli oldu: Zirvedeki lise hangisi? - Resim: 10

Prof. Dr. Aziz Sancar Fen Lisesi
Okul türü: Fen Lisesi
Öğretim süresi: 4 yıl
Taban puan: 488,637

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Türkiye'nin en iyi liseleri belli oldu: Zirvedeki lise hangisi? - Resim: 11

Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi
Okul türü: Hazırlık sınıfı bulunan Anadolu Lisesi
Öğretim süresi: Hazırlık + 4 yıl
Taban puan: 489,1911

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Türkiye'nin en iyi liseleri belli oldu: Zirvedeki lise hangisi? - Resim: 12

Cağaloğlu Anadolu Lisesi
Okul türü: Hazırlık sınıfı bulunan Anadolu Lisesi
Öğretim süresi: Hazırlık + 4 yıl
Taban puan: 489,3368

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Türkiye'nin en iyi liseleri belli oldu: Zirvedeki lise hangisi? - Resim: 13

İstanbul Atatürk Fen Lisesi
Okul türü: Hazırlık sınıfı bulunan Fen Lisesi
Öğretim süresi: Hazırlık + 4 yıl
Taban puan: 489,6265

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Türkiye'nin en iyi liseleri belli oldu: Zirvedeki lise hangisi? - Resim: 14

Baykar Milli Teknoloji MTAL
Okul türü: Anadolu Teknik Programı
Öğretim süresi: Hazırlık + 4 yıl
Taban puan: 489,6265

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Türkiye'nin en iyi liseleri belli oldu: Zirvedeki lise hangisi? - Resim: 15

İzmir Atatürk Lisesi
Okul türü: Hazırlık sınıfı bulunan Anadolu Lisesi
Öğretim süresi: Hazırlık + 4 yıl
Taban puan: 490,181

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Türkiye'nin en iyi liseleri belli oldu: Zirvedeki lise hangisi? - Resim: 16

İstanbul Atatürk Fen Lisesi
Okul türü: Hazırlık sınıfı bulunan Fen Lisesi
Öğretim süresi: Hazırlık + 4 yıl
Taban puan: 490,181

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Türkiye'nin en iyi liseleri belli oldu: Zirvedeki lise hangisi? - Resim: 17

İzmir Fen Lisesi
Okul türü: Fen Lisesi
Öğretim süresi: 4 yıl
Taban puan: 492,0992

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Türkiye'nin en iyi liseleri belli oldu: Zirvedeki lise hangisi? - Resim: 18

Ankara Fen Lisesi
Okul türü: Fen Lisesi
Öğretim süresi: 4 yıl
Taban puan: 494,5234

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Türkiye'nin en iyi liseleri belli oldu: Zirvedeki lise hangisi? - Resim: 19

Kabataş Erkek Lisesi
Okul türü: Hazırlık sınıfı bulunan Anadolu Lisesi
Öğretim süresi: Hazırlık + 4 yıl
Taban puan: 494,8135

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Türkiye'nin en iyi liseleri belli oldu: Zirvedeki lise hangisi? - Resim: 20

Galatasaray Lisesi
Okul türü: Hazırlık sınıfı bulunan Anadolu Lisesi
Öğretim süresi: Hazırlık + 4 yıl
Taban puan: 495,1515

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Türkiye'nin en iyi liseleri belli oldu: Zirvedeki lise hangisi? - Resim: 21

İstanbul Erkek Lisesi
Okul türü: Hazırlık sınıfı bulunan Anadolu Lisesi
Öğretim süresi: Hazırlık + 4 yıl
Taban puan: 500

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