Türkiye'nin en iyi liseleri belli oldu: Zirvedeki lise hangisi?

2024 yılı LGS yerleştirme sonuçlarına göre hazırlanan listede, Türkiye genelinde en yüksek taban puanla öğrenci alan 20 devlet lisesi belli oldu. İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere birçok şehirden liseler listeye girmeyi başardı. İşte Türkiye'nin en yüksek puanlı ve en çok tercih edilen devlet liseleri:



📌 Türkiye'nin En İyi 20 Devlet Lisesi (2024 LGS Verilerine Göre)







