Türkiye'nin en iyi liseleri belli oldu: Zirvedeki lise hangisi?
Liselere Geçiş Sistemi (LGS), öğrenciler için sadece bir sınav değil, aynı zamanda geleceklerine yön verecek önemli bir eşik. Nitelikli eğitimi, akademik kadrosu, sosyal olanakları ve üniversite başarılarıyla öne çıkan Anadolu ve Fen liseleri, her yıl öğrencilerin ve velilerin radarında.
2024 yılı LGS yerleştirme sonuçlarına göre hazırlanan listede, Türkiye genelinde en yüksek taban puanla öğrenci alan 20 devlet lisesi belli oldu. İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere birçok şehirden liseler listeye girmeyi başardı. İşte Türkiye'nin en yüksek puanlı ve en çok tercih edilen devlet liseleri:
📌 Türkiye'nin En İyi 20 Devlet Lisesi (2024 LGS Verilerine Göre)
Yusuf Ziya Öner Fen Lisesi (Kahramanmaraş)
Okul türü: Fen Lisesi
Öğretim süresi: 4 yıl
Taban puan: 482,8052
Erbakır Fen Lisesi (Denizli)
Okul türü: Fen Lisesi
Öğretim süresi: 4 yıl
Taban puan: 482,8699
Osman Ulubaş Kayseri Fen Lisesi
Okul türü: Fen Lisesi
Öğretim süresi: 4 yıl
Taban puan: 483,6172
Beşiktaş Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi
Okul türü: Hazırlık sınıfı bulunan Anadolu Lisesi
Öğretim süresi: Hazırlık + 4 yıl
Taban puan: 484,0046
Adana Fen Lisesi
Okul türü: Fen Lisesi
Öğretim süresi: 4 yıl
Taban puan: 485,5486
Çapa Fen Lisesi
Okul türü: Fen Lisesi
Öğretim süresi: 4 yıl
Taban puan: 486,788
Ankara Pursaklar Fen Lisesi
Okul türü: Fen Lisesi
Öğretim süresi: 4 yıl
Taban puan: 487,6466
Tofaş Fen Lisesi (Bursa)
Okul türü: Fen Lisesi
Öğretim süresi: 4 yıl
Taban puan: 488,3469
Prof. Dr. Aziz Sancar Fen Lisesi
Okul türü: Fen Lisesi
Öğretim süresi: 4 yıl
Taban puan: 488,637
Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi
Okul türü: Hazırlık sınıfı bulunan Anadolu Lisesi
Öğretim süresi: Hazırlık + 4 yıl
Taban puan: 489,1911
Cağaloğlu Anadolu Lisesi
Okul türü: Hazırlık sınıfı bulunan Anadolu Lisesi
Öğretim süresi: Hazırlık + 4 yıl
Taban puan: 489,3368
İstanbul Atatürk Fen Lisesi
Okul türü: Hazırlık sınıfı bulunan Fen Lisesi
Öğretim süresi: Hazırlık + 4 yıl
Taban puan: 489,6265
Baykar Milli Teknoloji MTAL
Okul türü: Anadolu Teknik Programı
Öğretim süresi: Hazırlık + 4 yıl
Taban puan: 489,6265
İzmir Atatürk Lisesi
Okul türü: Hazırlık sınıfı bulunan Anadolu Lisesi
Öğretim süresi: Hazırlık + 4 yıl
Taban puan: 490,181
İstanbul Atatürk Fen Lisesi
Okul türü: Hazırlık sınıfı bulunan Fen Lisesi
Öğretim süresi: Hazırlık + 4 yıl
Taban puan: 490,181
İzmir Fen Lisesi
Okul türü: Fen Lisesi
Öğretim süresi: 4 yıl
Taban puan: 492,0992
Ankara Fen Lisesi
Okul türü: Fen Lisesi
Öğretim süresi: 4 yıl
Taban puan: 494,5234
Kabataş Erkek Lisesi
Okul türü: Hazırlık sınıfı bulunan Anadolu Lisesi
Öğretim süresi: Hazırlık + 4 yıl
Taban puan: 494,8135
Galatasaray Lisesi
Okul türü: Hazırlık sınıfı bulunan Anadolu Lisesi
Öğretim süresi: Hazırlık + 4 yıl
Taban puan: 495,1515
İstanbul Erkek Lisesi
Okul türü: Hazırlık sınıfı bulunan Anadolu Lisesi
Öğretim süresi: Hazırlık + 4 yıl
Taban puan: 500