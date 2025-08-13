Türkiye'nin en iyi üniversiteleri belli oldu: Zirvede o üniversiteler var!
ODTÜ Enformatik Enstitüsü bünyesindeki URAP araştırmasına göre Türkiye’nin en iyi 40 üniversitesi açıklandı. Koç Üniversitesi zirvede yer alırken, hem devlet hem vakıf üniversiteleri listede üst sıralarda yer aldı.
ODTÜ Enformatik Enstitüsü tarafından kurulan University Ranking by Academic Performance (URAP) Araştırma Laboratuvarı, Türkiye’nin üniversitelerini akademik performans kriterlerine göre sıraladı:
Koç Üniversitesi – 1126,41
Hacettepe Üniversitesi – 1072,82
ODTÜ – 1060,65
Ankara Üniversitesi – 1032,49
İstanbul Teknik Üniversitesi – 1032
İstanbul Üniversitesi – 1029,22
Sabancı Üniversitesi – 996,84
Gazi Üniversitesi – 981,81
Ege Üniversitesi – 978,84
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa – 954,44
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi – 922,39
Gebze Teknik Üniversitesi – 917,82
Marmara Üniversitesi – 914,39
Yıldız Teknik Üniversitesi – 909,98
Erciyes Üniversitesi – 909,80
Atatürk Üniversitesi – 884,68
Boğaziçi Üniversitesi – 878,90
Dokuz Eylül Üniversitesi – 873,09
Fırat Üniversitesi – 870,13
Çukurova Üniversitesi – 864,64