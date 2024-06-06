TYT ve AYT öncesi son uyarılar! YKS öncesi ne yapmalı? Uzmanlardan uyarılar...

Üniversiteye giriş sınavları TYT ve AYT'ye günler kaldı. İşte uzmanlardan sınav öncesi son uyarılar...

# YKS # TYT # sınav
Editör: Yağmur Biçen
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TYT ve AYT öncesi son uyarılar! YKS öncesi ne yapmalı? Uzmanlardan uyarılar... - Resim: 1

GERİ SAYIM BAŞLADI

Üniversiteye giriş sınavları TYT ve AYT için geri sayım başladı. Bu yıl TYT sınav süresi uzatıldı. TYT süresinin arttırılmış olması adaylardaki sınavı yetiştirebilme kaygısını azaltacaktır.

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TYT ve AYT öncesi son uyarılar! YKS öncesi ne yapmalı? Uzmanlardan uyarılar... - Resim: 2

SINAVA GİRİŞ BELGESİ

TYT ve AYT’lerde fotoğraflı sınav giriş belgesi ve Nüfus cüzdanı/Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı bulunması gereklidir. Sınava Giriş Belgesi’ni (fotoğraf görünür bir şekilde) yanında bulundurmayan adaylar sınava alınmayacaktır.

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TYT ve AYT öncesi son uyarılar! YKS öncesi ne yapmalı? Uzmanlardan uyarılar... - Resim: 3

YANINIZDA SU GETİREBİLİRSİNİZ

Adaylar sadece pet şişe içinde su getirebilirler. Sınavda üzerinde metal aksesuar bulunmayan sade ve rahat kıyafet tercih edilmelidir.

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TYT ve AYT öncesi son uyarılar! YKS öncesi ne yapmalı? Uzmanlardan uyarılar... - Resim: 4

BUNLARI YANINIZDA GETİRMEYİN

Çanta, cüzdan, cep telefonu, saat, kolye, küpe, yüzük, anahtar vb. hiçbir şey adayın üzerinde bulunmamalıdır. Detaylı bilgi için ÖSYM başvuru kılavuzu incelenmelidir.

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