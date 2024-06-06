TYT ve AYT öncesi son uyarılar! YKS öncesi ne yapmalı? Uzmanlardan uyarılar...
Üniversiteye giriş sınavları TYT ve AYT'ye günler kaldı. İşte uzmanlardan sınav öncesi son uyarılar...
Editör: Yağmur Biçen
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GERİ SAYIM BAŞLADI
Üniversiteye giriş sınavları TYT ve AYT için geri sayım başladı. Bu yıl TYT sınav süresi uzatıldı. TYT süresinin arttırılmış olması adaylardaki sınavı yetiştirebilme kaygısını azaltacaktır.
SINAVA GİRİŞ BELGESİ
TYT ve AYT’lerde fotoğraflı sınav giriş belgesi ve Nüfus cüzdanı/Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı bulunması gereklidir. Sınava Giriş Belgesi’ni (fotoğraf görünür bir şekilde) yanında bulundurmayan adaylar sınava alınmayacaktır.
YANINIZDA SU GETİREBİLİRSİNİZ
Adaylar sadece pet şişe içinde su getirebilirler. Sınavda üzerinde metal aksesuar bulunmayan sade ve rahat kıyafet tercih edilmelidir.
BUNLARI YANINIZDA GETİRMEYİN
Çanta, cüzdan, cep telefonu, saat, kolye, küpe, yüzük, anahtar vb. hiçbir şey adayın üzerinde bulunmamalıdır. Detaylı bilgi için ÖSYM başvuru kılavuzu incelenmelidir.