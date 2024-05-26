Üniversite adayları dikkat! Bu üniversiteleri bitirenler işsiz kalmıyor
Üniversite adayları YKS'de ter dökecek. Sınav sonrası aileleri ve adayları zorlu bir süreç bekliyor: Tercih dönemi de en az sınavı süreci kadar önemli. Adaylar iyi bir üniversite tercih edip, meslek bulma şanslarını artırmak istiyor. Peki mezun olduktan sonra iş bulunan üniversiteler hangileri?
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Milyonlarca üniversite adayı, YKS'de ter dökecek. Peki mezunları en kolay iş bulabilen ilk 25 üniversite hangisi? İşte CALIBRE Kariyer ve Yetenek Yönetimi Derneği’nin verilerine göre o üniversiteler...