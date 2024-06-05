Üniversite sınavı öncesi öğrenciler nasıl beslenmeli? Kahve ve çaya dikkat! Uzmanından öneriler geldi
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 8-9 Haziran'da gerçekleştirilecek. Sınavlara doğru geri sayım heyecanlı bir şekilde devam ederken sınav öncesi adayların beslenmesi ile ilgili uzmanlardan uyarılar geldi. Peki bu süreçte neler tüketilmeli? Hangi besinlerden uzak durulmalı? İşte detaylar...
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 8-9 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek. Sınavlara kısa bir süre kala öğrenciler ve velilerinde heyecan artmış durumda.
ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 8 Haziran Cumartesi 10.15'te başlayacak Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) 3 milyon 120 bin 878, 9 Haziran Pazar 10.15'te başlayacak Alan Yeterlilik Testleri'ne (AYT) 2 milyon 19 bin 709 ve aynı gün saat 15.45'te gerçekleşecek son oturum Yabancı Dil Testi'ne (YDT) ise 233 bin 389 aday katılacak.
Üniversite sınavına girecek adaylar son günlere gelinirken beslenmelerine de ayrı bir özen gösteriyor. Güven Çayyolu Cerrahi Tıp Merkezi Beslenme ve Diyet Bölümü'nden Uzman Diyetisyen Melis Bengisu Demirci, sınav öncesi beslenmeye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Uzman Diyetisyen Melis Bengisu Demirci, gıda zehirlenmesi riskini artırdığı için kalabalık yerlerde yemek yemekten ve açıkta satılan yiyecekleri tüketmekten uzak durulması gerektiğini vurguladı.