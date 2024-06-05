Üniversite sınavı öncesi öğrenciler nasıl beslenmeli? Kahve ve çaya dikkat! Uzmanından öneriler geldi

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 8 Haziran Cumartesi 10.15'te başlayacak Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) 3 milyon 120 bin 878, 9 Haziran Pazar 10.15'te başlayacak Alan Yeterlilik Testleri'ne (AYT) 2 milyon 19 bin 709 ve aynı gün saat 15.45'te gerçekleşecek son oturum Yabancı Dil Testi'ne (YDT) ise 233 bin 389 aday katılacak.