Üniversite tercihi yapacaklar dikkat! Bu üniversiteler dünyada ilk 500'de

Bu üniversitelerden Koç Üniversitesi QS sıralamasında 431, RUR sıralamasında 384 ve THE sıralamasında 375. ODTÜ ise QS sıralamasında 336, RUR sıralamasında 382 ve THE sıralamasında 375. İTÜ QS sıralamasında 404, RUR sıralamasında 385, Boğaziçi Üniversitesi US News & World Report sıralamasında 377, Sabancı Üniversitesi THE sıralamasında 375, Çankaya Üniversitesi US News & World Report sıralamasında 173, İstanbul Üniversitesi ARWU sıralamasında 450, Hacettepe Üniversitesi Leiden sıralamasında 410 ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi Leiden sıralamasında 449.