Üniversite tercihi yapacaklar dikkat! Bu üniversiteler dünyada ilk 500'de
Milyonlarca üniversite adayı YKS'de ter döktü. Adayları zorlu bir süreç bekliyor. O da üniversite tercih dönemi. Bu dönemi en iyi şekilde değerlendirmek isteyen adaylar, üniversiteleri araştırıyor. Peki Türkiye'deki en iyi üniversiteler hangileri?
ODTÜ URAP tarafından hazırlanan "2023 Yılında Üniversitelerimizin 11 Dünya Genel Sıralamasındaki Durumu" başlıklı rapor, "http://www.urapcenter.org" internet sitesinde yayımlandı.
Rapora göre, Koç, Boğaziçi, Sabancı, Çankaya, İstanbul, ODTÜ, İTÜ, Hacettepe ve Sağlık Bilimleri üniversiteleri, dünya genel sıralamalarından en az birinde ilk 500 arasında yer aldı.
Bu üniversitelerden Koç Üniversitesi QS sıralamasında 431, RUR sıralamasında 384 ve THE sıralamasında 375. ODTÜ ise QS sıralamasında 336, RUR sıralamasında 382 ve THE sıralamasında 375. İTÜ QS sıralamasında 404, RUR sıralamasında 385, Boğaziçi Üniversitesi US News & World Report sıralamasında 377, Sabancı Üniversitesi THE sıralamasında 375, Çankaya Üniversitesi US News & World Report sıralamasında 173, İstanbul Üniversitesi ARWU sıralamasında 450, Hacettepe Üniversitesi Leiden sıralamasında 410 ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi Leiden sıralamasında 449.
6 ÜNİVERSİTE DÜNYA SIRALAMASINDA
Raporda ayrıca söz konusu listelerde ilk 500 dışında olmak üzere farklı sıralamalarda yer alan Türk üniversitelerinin bilgilerine de yer verildi.