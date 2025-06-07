Üniversite tercihi yapacaklar dikkat: Öğrencilerin en memnun olduğu üniversiteler belli oldu!

Öğrenciler üniversiteleri; öğrenim deneyimi, yerleşke yaşamı, akademik destek, kurum işleyişi, kaynak zenginliği ve kariyer desteği olmak üzere altı ana başlıkta değerlendirdi. Üniversitelerin genel memnuniyet puanları 600 üzerinden hesaplandı. Çalışma, üniversiteler arasındaki memnuniyet farklarının dikkat çekici boyutlara ulaştığını ortaya koydu.