Üniversite tercihi yapacaklar dikkat: Öğrencilerin en memnun olduğu üniversiteler belli oldu!

Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı tarafından gerçekleştirilen Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması (TÜMA-2024) sonuçları açıklandı. Ekonomim’in aktardığı habere göre; araştırma, 126 devlet ve 74 vakıf üniversitesinden toplam 50 bini aşkın lisans öğrencisinin katılımıyla tamamlandı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
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Üniversite tercihi yapacaklar dikkat: Öğrencilerin en memnun olduğu üniversiteler belli oldu! - Resim: 1

Öğrenciler üniversiteleri; öğrenim deneyimi, yerleşke yaşamı, akademik destek, kurum işleyişi, kaynak zenginliği ve kariyer desteği olmak üzere altı ana başlıkta değerlendirdi. Üniversitelerin genel memnuniyet puanları 600 üzerinden hesaplandı. Çalışma, üniversiteler arasındaki memnuniyet farklarının dikkat çekici boyutlara ulaştığını ortaya koydu.

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Üniversite tercihi yapacaklar dikkat: Öğrencilerin en memnun olduğu üniversiteler belli oldu! - Resim: 2

En yüksek memnuniyet puanına sahip 20 üniversite:

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Üniversite tercihi yapacaklar dikkat: Öğrencilerin en memnun olduğu üniversiteler belli oldu! - Resim: 3

Akdeniz Üniversitesi – 471

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Üniversite tercihi yapacaklar dikkat: Öğrencilerin en memnun olduğu üniversiteler belli oldu! - Resim: 4

Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi – 480

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Üniversite tercihi yapacaklar dikkat: Öğrencilerin en memnun olduğu üniversiteler belli oldu! - Resim: 5

Yaşar Üniversitesi – 484

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Üniversite tercihi yapacaklar dikkat: Öğrencilerin en memnun olduğu üniversiteler belli oldu! - Resim: 6

Galatasaray Üniversitesi – 484

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Üniversite tercihi yapacaklar dikkat: Öğrencilerin en memnun olduğu üniversiteler belli oldu! - Resim: 7

Piri Reis Üniversitesi – 485

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Üniversite tercihi yapacaklar dikkat: Öğrencilerin en memnun olduğu üniversiteler belli oldu! - Resim: 8



Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi – 485

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Üniversite tercihi yapacaklar dikkat: Öğrencilerin en memnun olduğu üniversiteler belli oldu! - Resim: 9

Sanko Üniversitesi – 486

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Üniversite tercihi yapacaklar dikkat: Öğrencilerin en memnun olduğu üniversiteler belli oldu! - Resim: 10

Özyeğin Üniversitesi – 491

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Üniversite tercihi yapacaklar dikkat: Öğrencilerin en memnun olduğu üniversiteler belli oldu! - Resim: 11

Koç Üniversitesi – 495

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Üniversite tercihi yapacaklar dikkat: Öğrencilerin en memnun olduğu üniversiteler belli oldu! - Resim: 12

İzmir Ekonomi Üniversitesi – 501

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Üniversite tercihi yapacaklar dikkat: Öğrencilerin en memnun olduğu üniversiteler belli oldu! - Resim: 13

Sabancı Üniversitesi – 503

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Üniversite tercihi yapacaklar dikkat: Öğrencilerin en memnun olduğu üniversiteler belli oldu! - Resim: 14

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi – 506

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Üniversite tercihi yapacaklar dikkat: Öğrencilerin en memnun olduğu üniversiteler belli oldu! - Resim: 15

Hasan Kalyoncu Üniversitesi – 507

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Üniversite tercihi yapacaklar dikkat: Öğrencilerin en memnun olduğu üniversiteler belli oldu! - Resim: 16

Erciyes Üniversitesi – 510

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Üniversite tercihi yapacaklar dikkat: Öğrencilerin en memnun olduğu üniversiteler belli oldu! - Resim: 17


TED Üniversitesi – 510

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Üniversite tercihi yapacaklar dikkat: Öğrencilerin en memnun olduğu üniversiteler belli oldu! - Resim: 18

Ege Üniversitesi – 511

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Üniversite tercihi yapacaklar dikkat: Öğrencilerin en memnun olduğu üniversiteler belli oldu! - Resim: 19

MEF Üniversitesi – 516

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Üniversite tercihi yapacaklar dikkat: Öğrencilerin en memnun olduğu üniversiteler belli oldu! - Resim: 20

Abdullah Gül Üniversitesi – 527

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Üniversite tercihi yapacaklar dikkat: Öğrencilerin en memnun olduğu üniversiteler belli oldu! - Resim: 21

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü – 532

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Üniversite tercihi yapacaklar dikkat: Öğrencilerin en memnun olduğu üniversiteler belli oldu! - Resim: 22

Yıldız Teknik Üniversitesi – 533

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