Üniversite tercihi yapacaklar dikkat: Öğrencilerin en memnun olduğu üniversiteler belli oldu!
Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı tarafından gerçekleştirilen Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması (TÜMA-2024) sonuçları açıklandı. Ekonomim’in aktardığı habere göre; araştırma, 126 devlet ve 74 vakıf üniversitesinden toplam 50 bini aşkın lisans öğrencisinin katılımıyla tamamlandı.
Öğrenciler üniversiteleri; öğrenim deneyimi, yerleşke yaşamı, akademik destek, kurum işleyişi, kaynak zenginliği ve kariyer desteği olmak üzere altı ana başlıkta değerlendirdi. Üniversitelerin genel memnuniyet puanları 600 üzerinden hesaplandı. Çalışma, üniversiteler arasındaki memnuniyet farklarının dikkat çekici boyutlara ulaştığını ortaya koydu.
En yüksek memnuniyet puanına sahip 20 üniversite:
Akdeniz Üniversitesi – 471
Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi – 480
Yaşar Üniversitesi – 484
Galatasaray Üniversitesi – 484
Piri Reis Üniversitesi – 485
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi – 485
Sanko Üniversitesi – 486
Özyeğin Üniversitesi – 491
Koç Üniversitesi – 495
İzmir Ekonomi Üniversitesi – 501
Sabancı Üniversitesi – 503
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi – 506
Hasan Kalyoncu Üniversitesi – 507
Erciyes Üniversitesi – 510
TED Üniversitesi – 510
Ege Üniversitesi – 511
MEF Üniversitesi – 516
Abdullah Gül Üniversitesi – 527
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü – 532
Yıldız Teknik Üniversitesi – 533