Üniversite tercihi yaparken bu 7 maddeyi atlayan pişman oluyor! Uzmanlardan altın tavsiyeler

1. Hedefini ve ilgi alanını netleştirmeden tercih yapma!

Uzmanlara göre doğru üniversite tercihi için ilk adım, adayın kendi ilgi alanlarını, yeteneklerini ve hayallerini net olarak belirlemesi.

Adayların önce kendi ilgi alanlarını ve gelecekte nerede olmak istediklerini belirlemeleri gerekiyor. Hangi derslerde başarılı olduklarını, hangi alanlarda çalışmaktan keyif aldıklarını ve uzun vadede kendilerini nerede görmek istediklerini sorgulamak, bilinçli bir tercih yapmanın temelini oluşturuyor.