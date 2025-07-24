Üniversite tercihi yaparken bu 7 maddeyi atlayan pişman oluyor! Uzmanlardan altın tavsiyeler
Üniversite tercih dönemi yaklaşırken, uzmanlar aday öğrencilere ve ailelerine kritik uyarılarda bulundu. Kadir Has Üniversitesi rehber öğretmenleri, sadece puana değil; şehirden sosyal yaşama, akademik kadrodan mezun başarısına kadar pek çok detaya dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.
1. Hedefini ve ilgi alanını netleştirmeden tercih yapma!
Uzmanlara göre doğru üniversite tercihi için ilk adım, adayın kendi ilgi alanlarını, yeteneklerini ve hayallerini net olarak belirlemesi.
Adayların önce kendi ilgi alanlarını ve gelecekte nerede olmak istediklerini belirlemeleri gerekiyor. Hangi derslerde başarılı olduklarını, hangi alanlarda çalışmaktan keyif aldıklarını ve uzun vadede kendilerini nerede görmek istediklerini sorgulamak, bilinçli bir tercih yapmanın temelini oluşturuyor.
2. Puan değil sıralama önemli! Başarı sıralamanı rehberin yap
Sadece puana göre yapılan tercihler yanıltıcı olabiliyor.
Kadir Has Üniversitesi rehber öğretmenleri, adayların listelerini sıralarının biraz üzerinde, tam ortasında ve altında bölümleri içerecek şekilde geniş tutmalarını öneriyor.
Bu yöntem, yerleşme şansını önemli ölçüde artırıyor.
3. Şehir ve ulaşım koşullarını mutlaka araştır
Üniversitenin bulunduğu şehir, öğrenci hayatını doğrudan etkiliyor.
Adayların tercih edecekleri üniversitenin şehir içindeki konumunu, toplu taşıma imkanlarını ve yaşam maliyetlerini mutlaka araştırmaları gerektiğine dikkat çekiliyor.
Kampüsü yerinde görmek büyük avantaj sağlayabiliyor.
4. Yurt dışı fırsatları hayal değil: Erasmus gibi programlara bak
Yurt dışı eğitim olanakları, öğrencinin hem akademik hem kişisel gelişiminde önemli rol oynuyor.
Adayların tercih edecekleri üniversitenin yurt dışındaki anlaşmalı kurumlarını ve bu programlara katılım şartlarını detaylıca incelemeleri öneriliyor.
5. Akademik kadro ve başarı sıralaması sana yön verir
Üniversitenin kadrosu ve akademik gücü, alacağınız eğitimin kalitesini belirler.
Adayların üniversitelerin dünya sıralamalarındaki yerini, akreditasyonlarını ve araştırma alanındaki güçlü yanlarını mutlaka sorgulamaları tavsiye ediliyor.
6. Kampüs sadece derslik değil, sosyal hayatın merkezi
Üniversite hayatı sadece derslerden ibaret değil.
Öğrenci kulüpleri, sosyal etkinlikler, spor alanları ve kütüphane imkanları; gençlerin kendilerini geliştirmelerine ve sosyal ağ kurmalarına katkı sağlıyor.
7. Mezunlar nerede?
Üniversitenin mezunları hangi alanlarda çalışıyor? İş bulma süresi nasıl?
Adayların mezunlarla iletişim kurarak deneyimlerini dinlemesi ve üniversitenin kariyer merkezinin sunduğu destekleri araştırması öneriliyor.