Üniversite tercihleri yaklaşıyor! İşte İstanbul'daki en iyi 10 üniversite
YKS sonuçlarına sayılı günler kala, üniversite adayları ve aileleri tercih araştırmasına başladı. İyi bir üniversitede okumak her öğrencinin hayali. Peki İstanbul'daki en iyi 10 üniversite hangisi?
Dünya genelinde birçok University ranking sistemi bulunuyor. Hepsinin farklı kriterleri olduğundan sıralamalar epey farklı olabiliyor. Uluslararası University ranking sitelilerinin kriterlerinde değişikliğe gitmesiyle Türkiye’deki üniversitelerin yerlerinde ciddi düşüşlere neden oldu.
Öte yandan YKS sonuçlarına sayılı günler kala, üniversite adayları ve aileleri tercih araştırmasına başladı. Adaylar iyi bir üniversitede okumak adına araştırma yapıyor.
Enformatik Enstitüsünün yayınladığı sıralamaya göre İstanbul’un en iyi üniversitesi İstanbul Üniversitesi olurken onu İstanbul Teknik Üniversitesi ve Bogazici Üniversitesi takip ediyor.
İstanbul’un en iyi vakıf üniversiteleri sıralamasına baktığımızda ilk sırayı Koç Üniversitesi alırken onu Sabancı Üniversitesi ve Bezmialem Üniversitesi takip ediyor.
İşte İstanbul'daki en iyi 10 üniversite sıralaması
10. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Yeditepe Üniversitesi, İstanbul'da eğitim veren, İstanbul Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından 4142 sayılı yasa ile 1996 yılında kurulan, Yükseköğretim Yasası çerçevesinde kamu tüzel kişiliği, mali ve idari özerkliği olan bir vakıf üniversitesidir. Kurucusu Bedrettin Dalan'dır.
9. ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ
Özyeğin Üniversitesi, 18 Mayıs 2007 tarih ve 26526 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan 5656 sayılı kanunla Hüsnü M. Özyeğin Vakfı tarafından İstanbul'da kurulmuş vakıf üniversitesidir.
8. BEZMİALEM ÜNİVERSİTESİ
Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi, Fatih, İstanbulda yerleşik vakıf üniversitesi. Bezmiâlem Valide Sultan, Silahtar Abdullah Ağa ve Abdülhamit Sani mazbut vakıfları adına Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 2010'da kurulmuştur.