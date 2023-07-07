Üniversite tercihleri yaklaşıyor! İşte İstanbul'daki en iyi 10 üniversite

Dünya genelinde birçok University ranking sistemi bulunuyor. Hepsinin farklı kriterleri olduğundan sıralamalar epey farklı olabiliyor. Uluslararası University ranking sitelilerinin kriterlerinde değişikliğe gitmesiyle Türkiye’deki üniversitelerin yerlerinde ciddi düşüşlere neden oldu.

Öte yandan YKS sonuçlarına sayılı günler kala, üniversite adayları ve aileleri tercih araştırmasına başladı. Adaylar iyi bir üniversitede okumak adına araştırma yapıyor.

Enformatik Enstitüsünün yayınladığı sıralamaya göre İstanbul’un en iyi üniversitesi İstanbul Üniversitesi olurken onu İstanbul Teknik Üniversitesi ve Bogazici Üniversitesi takip ediyor.

İstanbul’un en iyi vakıf üniversiteleri sıralamasına baktığımızda ilk sırayı Koç Üniversitesi alırken onu Sabancı Üniversitesi ve Bezmialem Üniversitesi takip ediyor.

İşte İstanbul'daki en iyi 10 üniversite sıralaması