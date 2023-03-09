YDS geç başvuru nasıl yapılır?

YDS GEÇ BAŞVURU NASIL YAPILIR?

ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, adaylar başvurularını, ÖSYM başvuru merkezlerinden 13 Mart mesai saati bitimine veya ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi "ais.osym.gov.tr" ve ÖSYM aday işlemleri mobil uygulamasından 13 Mart saat 23.59'a kadar yapabilecek.