Yeni müfredatta neler var? İşte 9 maddede Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin ana başlıkları
Yeni eğitim müfredatının nasıl olacağı çok merak ediliyor. Bakan Tekin'in onayladığı müfredatta neler var? 9 maddede yeni eğitim müfredatının ana başlıklarını sizler için derledik.
Bir süredir tartışılan Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli hayata geçiyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Talim ve Terbiye Kurulu'nun onayından geçen yeni müfredatı onayladı. Milli Maarif Modeli'nin tüm ayrıntıları https://mufredat.meb.gov.tr/ adresinde ziyarete açıldı.
Peki yeni müfredatla eğitimde neler değişecek? İşte 9 başlıkta yeni eğitim müfredatının ana başlıkları.
ÖĞRENME ÇIKTILARI ÇERÇEVESİ
• Alana ait bilgi kümeler
• Kavramsal beceriler
• Alan becerileri
ÖĞRENME YAŞANTILARI
• Öğrencilerin bütüncül gelişimleri için çeşitli öğrenme süreçlerini deneyimlemesi
• Becerilerin eğilimler ile desteklendiği öğrenme yaşantıları
• Yaşantı temelli öğrenme
• Bağlam temelli öğrenme
• Proje temelli öğrenme
• Sorgulamaya dayalı öğrenme
• İş birlikli öğrenme
FARKLILAŞTIRILMIŞ EĞİTİM
• Yarıştıran ve ayrıştıran değil bireysel farklılıklara duyarlı, nitelikli bir çeşitliliğin sağlanması
• Zenginleştirme
• Destekleme