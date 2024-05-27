Yeni müfredatta neler var? İşte 9 maddede Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin ana başlıkları

Bir süredir tartışılan Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli hayata geçiyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Talim ve Terbiye Kurulu'nun onayından geçen yeni müfredatı onayladı. Milli Maarif Modeli'nin tüm ayrıntıları https://mufredat.meb.gov.tr/ adresinde ziyarete açıldı.

Peki yeni müfredatla eğitimde neler değişecek? İşte 9 başlıkta yeni eğitim müfredatının ana başlıkları.