Yeni müfredatta neler var? İşte 9 maddede Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin ana başlıkları

Yeni eğitim müfredatının nasıl olacağı çok merak ediliyor. Bakan Tekin'in onayladığı müfredatta neler var? 9 maddede yeni eğitim müfredatının ana başlıklarını sizler için derledik.

# yeni müfredat
Editör: Uğur Çam
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Yeni müfredatta neler var? İşte 9 maddede Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin ana başlıkları - Resim: 1

Bir süredir tartışılan Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli hayata geçiyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Talim ve Terbiye Kurulu'nun onayından geçen yeni müfredatı onayladı. Milli Maarif Modeli'nin tüm ayrıntıları https://mufredat.meb.gov.tr/ adresinde ziyarete açıldı. 

Peki yeni müfredatla eğitimde neler değişecek? İşte 9 başlıkta yeni eğitim müfredatının ana başlıkları.

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Yeni müfredatta neler var? İşte 9 maddede Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin ana başlıkları - Resim: 2

ÖĞRENME ÇIKTILARI ÇERÇEVESİ

• Alana ait bilgi kümeler

• Kavramsal beceriler

• Alan becerileri

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Yeni müfredatta neler var? İşte 9 maddede Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin ana başlıkları - Resim: 3

ÖĞRENME YAŞANTILARI

• Öğrencilerin bütüncül gelişimleri için çeşitli öğrenme süreçlerini deneyimlemesi

• Becerilerin eğilimler ile desteklendiği öğrenme yaşantıları

• Yaşantı temelli öğrenme

• Bağlam temelli öğrenme

• Proje temelli öğrenme

• Sorgulamaya dayalı öğrenme

• İş birlikli öğrenme

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Yeni müfredatta neler var? İşte 9 maddede Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin ana başlıkları - Resim: 4

FARKLILAŞTIRILMIŞ EĞİTİM

• Yarıştıran ve ayrıştıran değil bireysel farklılıklara duyarlı, nitelikli bir çeşitliliğin sağlanması

• Zenginleştirme

• Destekleme

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