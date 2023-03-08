2023 YKS tarihleri belli oldu: Başvuru kılavuzu yayınlandı

TYT 17 Haziran'da, AYT de 18 Haziran'da yapılacak .Yabancı dil testi de 18 Haziran'da gerçekleşecek.

2023 YKS başvurularında "afet bölgesi" ilan edilen 11 il ve 1 ilçede ikamet eden, deprem sonrası başka il ve ilçelere göç eden adaylardan sınav ücreti alınmayacak.

Başvurular 23 Mart'a kadar ÖSYM internet adresinden ya da mobil uygulamadan yapılabilecek.