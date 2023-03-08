2023 YKS tarihleri belli oldu: Başvuru kılavuzu yayınlandı

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2023 kılavuzu ÖSYM tarafından paylaşıldı. ÖSYM'nin yayınladığı sınav takvimine göre, 17-18 Haziran'daki Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) oturumları için başvurular bugünden itibaren yapılacak.

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2023 YKS tarihleri belli oldu: Başvuru kılavuzu yayınlandı - Resim: 1 1 6

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2023 kılavuzu ÖSYM tarafından paylaşıldı. ÖSYM'nin yayınladığı sınav takvimine göre, 17-18 Haziran'daki Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) oturumları için başvurular bugünden itibaren yapılacak. Depremden etkilenen 11 ildeki adaylardan sınav ve başvuru ücreti alınmayacak.

2023 YKS tarihleri belli oldu: Başvuru kılavuzu yayınlandı - Resim: 2 2 6

Üniversite sınavı 17-18 Haziran tarihlerinde yapılacak. ÖSYM başvuruların bugünden itibaren başladığını duyurdu.

2023 YKS tarihleri belli oldu: Başvuru kılavuzu yayınlandı - Resim: 3 3 6

Seçim takvimi nedeniyle üniversite sınavının ne zaman olacağı bu tarihe kadar ilan edilmemişti. Seçimlerin 14 Mayıs'ta yapılacağı yönündeki açıklamaların ardından YKS tarihi de belli oldu.

2023 YKS tarihleri belli oldu: Başvuru kılavuzu yayınlandı - Resim: 4 4 6

TYT 17 Haziran'da, AYT de 18 Haziran'da yapılacak .Yabancı dil testi de 18 Haziran'da gerçekleşecek.

2023 YKS başvurularında "afet bölgesi" ilan edilen 11 il ve 1 ilçede ikamet eden, deprem sonrası başka il ve ilçelere göç eden adaylardan sınav ücreti alınmayacak.

Başvurular 23 Mart'a kadar ÖSYM internet adresinden ya da mobil uygulamadan yapılabilecek.