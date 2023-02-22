YKS ertelendi mi? 2023 YKS ne zaman?
Türkiye'de 6 Şubat tarihinde yaşanan depremler felaketi sonrasında YÖK Başkanı Özvar, üniversitelerde bahar döneminin 20 Şubat'ta uzaktan eğitimle başlatılacağını açıkladı. Açıklamanın ardından YKS adayları, 2023 YKS tarihini araştırmaya başladı. Peki, YKS 2023 ertelendi mi?
Üniversite sınavı başvuru tarihleri gündemdeki yerini aldı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, geçtiğimiz günlerde "YKS'ye girecek öğrencilerimiz 12. sınıfın 2. dönem konularından sorumlu tutulmayacaktır" ifadeleriyle YKS konularına ilişkin açıklamalarda bulunmuştu.
YKS ERTELENECEK Mİ?
2023 YKS sınavının ertelenmesine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı; ancak deprem nedeniyle söz konusu sınavın ertelenme ihtimali gündemde bulunuyor.
ÜNİVERSİTE SINAVI 2023 NE ZAMAN YAPILACAK?
ÖSYM, henüz 2023 YKS sınav ve başvuru tarihleri bilgisini de içeren güncel sınav takvimini yayınlamadı. ÖSYM'den yapılan açıklamada "Güncel gelişmelere göre ÖSYM Sınav Takvimi yenilenerek kamuoyuna duyurulacaktır. İlgililerin zaman içinde takvim bilgilerini kontrol etmeleri ve ÖSYM'den yapılan duyuruları takip etmeleri tavsiye edilir" denildi.
YKS 2. DÖNEM KONULARI DAHİL EDİLMEYECEK
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: "Bu yıl LGS'ye girecek öğrencilerimiz 2. dönem konularından, YKS’ye girecek öğrencilerimiz ise 12. sınıfın 2. dönem konularından sorumlu tutulmayacaktır" ifadelerini kullandı.