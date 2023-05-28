YKS sınav yerleri ne zaman açıklanır?
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavının giriş belgeleri açıklanmıştı. Bu gelişmenin ardından gözler YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) giriş belgelerine çevrildi. YKS 2023 oturumu haziran ayında yapılacak. Sınava günler kala adaylar sınav giriş belgelerine yönelik araştırmalarına hız kattı.
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınav giriş belgelerinin açıklanması ardından gözler YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) giriş belgelerine çevrildi. Takvime göre, YKS 2023 oturumları haziran ayında yapılacak. Sınav tarihine kısa bir süre kala sınav giriddxş belgelerine yöneclik araştırmalar hız kazandı.
SINAV ANINDA ZORUNLU BELGELERDEN BİRİ
Adayların sınav günü yanında buluıdurması gereken belgelerden biri de sınav giriş belgeleri. Bu belgeyi yanında bulundurmayan adaylar, YKS oturumlarına katılım sağlayamayacak.
YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN AÇIKLANIR?
Adaylar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden, sınav tarihinden yaklaşık 10 gün önce sınav yerlerini öğrenebilecek. YKS sınav giriş belgelerinin haziran ayının son haftasında paylaşılması bekleniyor.
SINAV GİRİŞ BELGESİYLE İLGİLİ UYARILAR
Adaylar, sınava giriş belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giremez.
Sınava giriş belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giren adayın sınavı geçersiz sayılır.