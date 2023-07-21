YKS tercihleri yaklaşıyor! İşte Türkiye'nin en iyi 10 üniversitesi

YKS sonuçları açıklandı. Adaylar sınav süreci kadar önemli bir döneme girecek. O da tercihn dönemi. İyi bir üniversitede okumak şüphesiz her adayın hayali. URAP (University Ranking by Academic Performance) 2022-2023 sıralamasına göre Türkiye’deki üniversitelerin ilk 10'u şu şekilde: