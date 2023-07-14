YKS tercihleri yaklaşıyor! İşte Türkiye’nin en iyi mühendislik üniversiteleri
YKS sonuçlarının açıklanmasına sayılı günler kaldı. Sonuçların ardından tercih maratonu başlayacak. Adaylar şüphesiz en iyi okullara yerleşmek istiyor. Bu kapsamda en iyi mühendislik fakülteleri araştırmaya başlandı. İşte Türkiye'nin en iyi mühendislik fakülteleri.
ÖSYM açıklamasına göre YKS sonuçları 20 Temmuz 2023 tarihinde açıklanacak. Ardından adaylar tercih dönemine girecek. Bu kapsamda, en iyi mühendislik fakülteleri araştırmaya başlandı. İşte Türkiye'deki en iyi mühendislik üniversiteleri.
10. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, yıllardır öncü araştırma faaliyetleriyle Türk Mühendislik Üniversiteleri’nin ön saflarında yer almaktadır. Bu üniversitede, tüm akademik seviyelerde çeşitli çalışma disiplinleri arasından seçim yapabilirsiniz.
Profesyonel bir akademisyen kadrosu tarafından araştırma ve mentorluk yapmak için uygun bir ortam, bu deneyimden en iyi şekilde yararlanmanıza yardımcı olacaktır. Okulun sonunda, işe girmek ve 21. yüzyılın mühendislik zorluklarının üstesinden gelmeye yardımcı olmak için gerekli becerilere sahip olacaksınız.
9. HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Çok sayıda birinci sınıf profesör ve mühendislik okulu ile Ankara’daki en büyük mühendislik okullarından biri olan Hacettepe Mühendislik Fakültesi, geleneksel olarak Türkiye’deki en iyi mühendislik üniversiteleri arasında yer almıştır. Bu üniversitede bir öğrenci olarak, her stratejinin ve politikanın merkezinde olacaksınız. Üniversite, yetenekli öğrencilerine birçok iş fırsatı sağlamak için bir dizi işbirliği kurmuştur.
8. GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Gazi Üniversitesi, Ankara’daki en iyi mühendislik üniversitelerinden biri olma konumunu başarıyla sürdürmektedir. Çok çeşitli eğitim programları, modern tesisler ve birinci sınıf akademik kadro ile misyonu, öğrencilerin mühendislik zorluklarını aşmak için entelektüel potansiyellerini geliştirmektir.
Bunlar Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’ni oluşturan bölümlerdir: Mühendislik Fakültesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Yazılım Mühendisliği Bölümü, Endüstri Mühendisliği Bölümü, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Kimya Mühendisliği Bölümü, Makina Mühendisliği Bölümü.