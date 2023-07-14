YKS tercihleri yaklaşıyor! İşte Türkiye’nin en iyi mühendislik üniversiteleri

9. HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

Çok sayıda birinci sınıf profesör ve mühendislik okulu ile Ankara’daki en büyük mühendislik okullarından biri olan Hacettepe Mühendislik Fakültesi, geleneksel olarak Türkiye’deki en iyi mühendislik üniversiteleri arasında yer almıştır. Bu üniversitede bir öğrenci olarak, her stratejinin ve politikanın merkezinde olacaksınız. Üniversite, yetenekli öğrencilerine birçok iş fırsatı sağlamak için bir dizi işbirliği kurmuştur.