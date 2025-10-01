1 Ekim 2025 akaryakıt fiyatları: benzin, motorin ve LPG ne kadar?

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişiklikler, Türkiye’de benzin, motorin ve LPG fiyatlarının belirlenmesinde önemli rol oynuyor. Ancak 1 Ekim tarihinde benzin, motorin ya da LPG fiyatlarında herhangi bir artış veya düşüş kaydedilmedi.