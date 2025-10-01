1 Ekim 2025 akaryakıt fiyatları: benzin, motorin ve LPG ne kadar?

Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik ile vergilere yapılan zamlar akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. 1 Ekim 2025 itibarıyla benzin, motorin (mazot) ve LPG fiyatları sabit kaldı. Güncel akaryakıt fiyatları merak ediliyor:

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişiklikler, Türkiye’de benzin, motorin ve LPG fiyatlarının belirlenmesinde önemli rol oynuyor. Ancak 1 Ekim tarihinde benzin, motorin ya da LPG fiyatlarında herhangi bir artış veya düşüş kaydedilmedi.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL (Avrupa Yakası) ⛽

Benzin: 53,19 TL
Motorin: 54,46 TL
LPG: 26,51 TL

İSTANBUL (Anadolu Yakası) ⛽

Benzin: 53,03 TL
Motorin: 54,31 TL
LPG: 25,88 TL

ANKARA ⛽

Benzin: 54,02 TL
Motorin: 55,45 TL
LPG: 26,40 TL

İZMİR ⛽

Benzin: 54,35 TL
Motorin: 55,76 TL
LPG: 26,33 TL

