1 Eylül 2025 güncel akaryakıt fiyatları: Benzin, Motorin ve LPG ne kadar oldu?
1 Eylül 2025 Pazartesi günü akaryakıt fiyatlarında değişiklik yaşanmadı. İstanbul, Ankara ve İzmir’de benzin, motorin ve LPG fiyatları sabit kaldı. İstanbul Avrupa Yakası’nda benzinin litresi 52,84 TL, motorin 52,15 TL, LPG ise 26,51 TL’den satılıyor.
Yayınlanma: Güncellenme:
Döviz kuru ve brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar, önümüzdeki günlerde akaryakıt fiyatlarında yeni artış veya indirim ihtimaline işaret ediyor.
🛢️ 1 Eylül 2025 Güncel Akaryakıt Fiyatları
İstanbul (Avrupa Yakası):
Benzin: 52,84 TL
Motorin: 52,15 TL
LPG: 26,51 TL
İstanbul (Anadolu Yakası):
Benzin: 52,69 TL
Motorin: 52,03 TL
LPG: 25,88 TL
Ankara:
Benzin: 53,63 TL
Motorin: 53,09 TL
LPG: 26,40 TL
İzmir:
Benzin: 53,95 TL
Motorin: 53,43 TL
LPG: 26,33 TL
⛽ Akaryakıt Fiyatları Nasıl Belirleniyor?
Türkiye’de akaryakıt fiyatları, Akdeniz piyasasında günlük olarak açıklanan CIF Akdeniz ürün fiyatları ve döviz kuru dikkate alınarak hesaplanıyor. Bu fiyatlara ÖTV ve EPDK payı eklendikten sonra KDV ilave edilerek pompa satış fiyatı belirleniyor.