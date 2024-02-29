1 Mart'ta BİM'de olacak! Ucuza mutfak araç ve gereçleri
BİM, 1 Mart tarihinde geçerli yeni indirimli aktüel ürünler kataloğunu resmi internet sitesi üzerinden duyurdu. Buna göre mutfak araç ve gereçleri ucuza satılacak. İşte o liste.
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BİM, 1 Mart tarihinde geçerli olan yeni indirimli aktüel ürünler kataloğunu resmi internet sitesi üzerinden duyurdu.
BİM'in indirimlerini kaçırmak istemeyen ve uygun fiyatlarla alışveriş yapma fırsatını değerlendirmek isteyen vatandaşlar, BİM'in güncel indirimli aktüel ürünler kataloğunu araştırıyorlar.
İşte 1 Mart'ta BİM markette bu hafta sunulan indirimli ürünler.