1 Mart'ta BİM'de olacak! Ucuza mutfak araç ve gereçleri

BİM, 1 Mart tarihinde geçerli yeni indirimli aktüel ürünler kataloğunu resmi internet sitesi üzerinden duyurdu. Buna göre mutfak araç ve gereçleri ucuza satılacak. İşte o liste.

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1 Mart'ta BİM'de olacak! Ucuza mutfak araç ve gereçleri - Resim: 1

BİM, 1 Mart tarihinde geçerli olan yeni indirimli aktüel ürünler kataloğunu resmi internet sitesi üzerinden duyurdu.

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1 Mart'ta BİM'de olacak! Ucuza mutfak araç ve gereçleri - Resim: 2

BİM'in indirimlerini kaçırmak istemeyen ve uygun fiyatlarla alışveriş yapma fırsatını değerlendirmek isteyen vatandaşlar, BİM'in güncel indirimli aktüel ürünler kataloğunu araştırıyorlar.

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1 Mart'ta BİM'de olacak! Ucuza mutfak araç ve gereçleri - Resim: 3

İşte 1 Mart'ta BİM markette bu hafta sunulan indirimli ürünler.

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1 Mart'ta BİM'de olacak! Ucuza mutfak araç ve gereçleri - Resim: 4
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