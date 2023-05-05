Araç sahipleri dikkat! İşte il il trafik sigortası bedelleri

Tüm araç sahipleri, aracın tipi ne olursa olsun trafik sigortası yaptırmak zorunda. Zorunlu trafik sigortası olası bir kaza durumunda (maddi ve bedeni) "karşı tarafa" verilen zararı, kabahat oranına bağlı olarak kısmen veya tamamen ödüyor.

Hatalı sürücünün kendi aracını korumaya alması için ise kasko yaptırması gerekiyor. Bu yıl için trafik sigortası yaptırmamanın cezası 436 lira (15 günde ödenirse yüzde 25 indirimle 327 lira oluyor). Aracın sigortasız olduğu tespit edilirse ek olarak trafikten men ve otopark masrafı da çıkıyor.