1 Mayıs'ta A101 rafları dolacak: Teknolojiden mutfağa indirim yağmuru
A101'in 1 Mayıs 2025 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Her hafta sunduğu kampanyalarla tüketicilerin ilgisini çeken zincir market, bu kez de teknoloji, ev elektroniği, mutfak ürünleri ve tekstil kategorilerinde dikkat çeken indirimler sunuyor.
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Katalogda öne çıkan ürünler arasında Toshiba 65 inç Ultra HD Smart LED TV, SEG markalı beyaz eşyalar, Arzum ve Kiwi gibi markalara ait mutfak aletleri yer alıyor.
Ev tekstilinde çift kişilik nevresim takımları, yastık ve yorgan seçenekleri uygun fiyatlarla dikkat çekerken, çocuklar için oyuncak gruplarında da indirimler göze çarpıyor.
Bahar aylarında piknik ve kamp planı yapanlar için de termos, kamp sandalyesi ve masa gibi ürünler raflarda yerini alacak.
A101’in 1 Mayıs aktüel ürünler kampanyası stoklarla sınırlı olacak. Vatandaşların indirimli ürünlere ulaşmak için mağazalara erken saatlerde gitmeleri tavsiye ediliyor.
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