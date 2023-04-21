1 metreküp doğalgaz kaç TL?

Erdoğan açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

- Doğal gaz faturasını düşürecek iki müjdeyi paylaşmak istiyorum. Birinci müjdeyi açıklıyorum; Vatandaşımızın mutfaklarında ve sıcak suyunda kullandıkları doğal gazı ücretsiz veriyoruz. Birçok aile neredeyse hiç fatura ödemeyeceği anlamına geliyor.

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