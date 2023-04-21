1 metreküp doğalgaz kaç TL?
"1 m3 doğalgaz ne kadar, kaç TL 2023?" sorusu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son dakika açıklamalarının ardından gündeme getirildi..Erdoğan, mutfakta kullanılan gaz için ve konutlarda kullanılan doğal gaz için belirli sürelerde ücret alınmayacağını belirtti. Peki, 1 metreküp doğalgaz kaç TL?
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN DOĞAL GAZ AÇIKLAMASI
Karadeniz Doğalgazı Devreye Alma Töreni'nde müjdeleri paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, konutlarda ve mutfaklarda kullanılan doğalgaz için beklenen haberi verdi.
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Erdoğan açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
- Doğal gaz faturasını düşürecek iki müjdeyi paylaşmak istiyorum. Birinci müjdeyi açıklıyorum; Vatandaşımızın mutfaklarında ve sıcak suyunda kullandıkları doğal gazı ücretsiz veriyoruz. Birçok aile neredeyse hiç fatura ödemeyeceği anlamına geliyor.
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1 METREKÜP DOĞALGAZ NE KADAR?
TÜİK'in açıkladığı verilere göre Konutlarda, 1 m3 doğal gaz için tüketicilerin 2022 yılı I. döneminde ödediği tutar bir önceki döneme göre %31,8 artarak ortalama 295,3 kuruş olmuştur.
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25 METREKÜP DOĞALGAZ NE KADAR, KAÇ TL?
Böylece devlet bugünkü fiyatlarda her konutun doğalgaz faturasının 130 liralık bölümünü karşılamış olacak.
Kaynak: ahaber.com.tr
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