1 milyon 500 bin TL 1 ayda ne kadar kazandırıyor? Faiz oranları zirvede

Piyasadaki güncel verilere göre, bazı özel bankalar 32 gün vadeli mevduatlara yüzde 50’ye yakın faiz oranı teklif ediyor. Çoğu bankada ise faiz oranları yüzde 48,50 ila yüzde 49 bandında seyrediyor. Bu oranlar, kısa vadeli yatırımcıların dikkatini çekmiş durumda.