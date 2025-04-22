1 milyon 500 bin TL 1 ayda ne kadar kazandırıyor? Faiz oranları zirvede

Merkez Bankası’nın politika faizini yüzde 46’ya yükseltmesinin ardından bankalar da mevduat faizlerini güncelledi. Yüzde 50’ye yaklaşan oranlarla birlikte, 1 milyon 500 bin TL’lik mevduatın 1 aylık (32 gün) getirisi yeniden hesaplandı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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1 milyon 500 bin TL 1 ayda ne kadar kazandırıyor? Faiz oranları zirvede - Resim: 1

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) geçtiğimiz hafta politika faiz oranını yüzde 46 seviyesine yükseltmesi, tasarruf sahiplerini yeniden vadeli mevduat hesaplarına yöneltti. Faiz artışı sonrası bankaların mevduat faiz oranlarında da belirgin yükseliş yaşandı.

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1 milyon 500 bin TL 1 ayda ne kadar kazandırıyor? Faiz oranları zirvede - Resim: 2

Piyasadaki güncel verilere göre, bazı özel bankalar 32 gün vadeli mevduatlara yüzde 50’ye yakın faiz oranı teklif ediyor. Çoğu bankada ise faiz oranları yüzde 48,50 ila yüzde 49 bandında seyrediyor. Bu oranlar, kısa vadeli yatırımcıların dikkatini çekmiş durumda.

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1 milyon 500 bin TL 1 ayda ne kadar kazandırıyor? Faiz oranları zirvede - Resim: 3

İşte banka banka 1 milyon 500 bin TL'nin bir aylık faiz getirisi: 

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1 milyon 500 bin TL 1 ayda ne kadar kazandırıyor? Faiz oranları zirvede - Resim: 4

ODEA

Faiz Oranı % 49
Vade Sonu Tutar 1.554.773 TL
Net Kazanç 54.773 TL

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1 milyon 500 bin TL 1 ayda ne kadar kazandırıyor? Faiz oranları zirvede - Resim: 5

AKBANK 

Faiz Oranı % 47,5
Vade Sonu Tutar 1.553.096 TL
Net Kazanç 53.096 TL

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1 milyon 500 bin TL 1 ayda ne kadar kazandırıyor? Faiz oranları zirvede - Resim: 6

TEB

Faiz Oranı % 50
Vade Sonu Tutar 1.555.890 TL
Net Kazanç 55.890 TL

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1 milyon 500 bin TL 1 ayda ne kadar kazandırıyor? Faiz oranları zirvede - Resim: 7

FİBABANKA

Faiz Oranı % 48
Vade Sonu Tutar 1.553.655 TL
Net Kazanç 53.655 TL

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1 milyon 500 bin TL 1 ayda ne kadar kazandırıyor? Faiz oranları zirvede - Resim: 8

ALTERNATİF BANK

Faiz Oranı % 50
Vade Sonu Tutar 1.555.890 TL
Net Kazanç 55.890 TL

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1 milyon 500 bin TL 1 ayda ne kadar kazandırıyor? Faiz oranları zirvede - Resim: 9

ON Plus

Faiz Oranı % 44,5
Vade Sonu Tutar 1.549.742 TL
Net Kazanç 49.742 TL

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1 milyon 500 bin TL 1 ayda ne kadar kazandırıyor? Faiz oranları zirvede - Resim: 10

TÜRKİYE FİNANS

Kar Oranı % 48,5
Vade Sonu Tutar 1.554.214 TL
Net Kazanç 54.214 TL

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1 milyon 500 bin TL 1 ayda ne kadar kazandırıyor? Faiz oranları zirvede - Resim: 11

GETİR FİNANS

Faiz Oranı % 47
Vade Sonu Tutar 1.552.537 TL
Net Kazanç 52.537 TL

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1 milyon 500 bin TL 1 ayda ne kadar kazandırıyor? Faiz oranları zirvede - Resim: 12

GARANTİ BBVA

Faiz Oranı % 47
Vade Sonu Tutar 1.552.537 TL
Net Kazanç 52.537 TL

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1 milyon 500 bin TL 1 ayda ne kadar kazandırıyor? Faiz oranları zirvede - Resim: 13

DENİZBANK

Faiz Oranı % 48,5
Vade Sonu Tutar 1.554.214 TL
Net Kazanç 54.214 TL

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1 milyon 500 bin TL 1 ayda ne kadar kazandırıyor? Faiz oranları zirvede - Resim: 14

ENPARA

Faiz Oranı % 46,5
Vade Sonu Tutar 1.551.978 TL
Net Kazanç 51.978 TL

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1 milyon 500 bin TL 1 ayda ne kadar kazandırıyor? Faiz oranları zirvede - Resim: 15

QNB

Faiz Oranı % 48
Vade Sonu Tutar 1.553.655 TL
Net Kazanç 53.655 TL

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1 milyon 500 bin TL 1 ayda ne kadar kazandırıyor? Faiz oranları zirvede - Resim: 16

ING

Faiz Oranı % 47
Vade Sonu Tutar 1.552.537 TL
Net Kazanç 52.537 TL

16 22
1 milyon 500 bin TL 1 ayda ne kadar kazandırıyor? Faiz oranları zirvede - Resim: 17

İŞ BANKASI

Faiz Oranı % 39,5
Vade Sonu Tutar 1.544.153 TL
Net Kazanç 44.153 TL

17 22
1 milyon 500 bin TL 1 ayda ne kadar kazandırıyor? Faiz oranları zirvede - Resim: 18

VAKIF KATILIM

Kar Oranı % 34,36
Vade Sonu Tutar 1.538.408 TL
Net Kazanç 38.408 TL

18 22
1 milyon 500 bin TL 1 ayda ne kadar kazandırıyor? Faiz oranları zirvede - Resim: 19

YAPIKREDİ

Faiz Oranı % 39
Vade Sonu Tutar 1.543.595 TL
Net Kazanç 43.595 TL

19 22
1 milyon 500 bin TL 1 ayda ne kadar kazandırıyor? Faiz oranları zirvede - Resim: 20

HALKBANK

Faiz Oranı % 40
Vade Sonu Tutar 1.544.712 TL
Net Kazanç 44.712 TL

20 22
1 milyon 500 bin TL 1 ayda ne kadar kazandırıyor? Faiz oranları zirvede - Resim: 21

ALBARAKA

Kar Oranı % 33,47
Vade Sonu Tutar 1.537.413 TL
Net Kazanç 37.413 TL

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1 milyon 500 bin TL 1 ayda ne kadar kazandırıyor? Faiz oranları zirvede - Resim: 22

ZİRAAT BANKASI

Faiz Oranı % 32
Vade Sonu Tutar 1.535.770 TL
Net Kazanç 35.770 TL

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