1 milyon 500 bin TL 1 ayda ne kadar kazandırıyor? Faiz oranları zirvede
Merkez Bankası’nın politika faizini yüzde 46’ya yükseltmesinin ardından bankalar da mevduat faizlerini güncelledi. Yüzde 50’ye yaklaşan oranlarla birlikte, 1 milyon 500 bin TL’lik mevduatın 1 aylık (32 gün) getirisi yeniden hesaplandı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) geçtiğimiz hafta politika faiz oranını yüzde 46 seviyesine yükseltmesi, tasarruf sahiplerini yeniden vadeli mevduat hesaplarına yöneltti. Faiz artışı sonrası bankaların mevduat faiz oranlarında da belirgin yükseliş yaşandı.
Piyasadaki güncel verilere göre, bazı özel bankalar 32 gün vadeli mevduatlara yüzde 50’ye yakın faiz oranı teklif ediyor. Çoğu bankada ise faiz oranları yüzde 48,50 ila yüzde 49 bandında seyrediyor. Bu oranlar, kısa vadeli yatırımcıların dikkatini çekmiş durumda.
İşte banka banka 1 milyon 500 bin TL'nin bir aylık faiz getirisi:
ODEA
Faiz Oranı % 49
Vade Sonu Tutar 1.554.773 TL
Net Kazanç 54.773 TL
AKBANK
Faiz Oranı % 47,5
Vade Sonu Tutar 1.553.096 TL
Net Kazanç 53.096 TL
TEB
Faiz Oranı % 50
Vade Sonu Tutar 1.555.890 TL
Net Kazanç 55.890 TL
FİBABANKA
Faiz Oranı % 48
Vade Sonu Tutar 1.553.655 TL
Net Kazanç 53.655 TL
ALTERNATİF BANK
Faiz Oranı % 50
Vade Sonu Tutar 1.555.890 TL
Net Kazanç 55.890 TL
ON Plus
Faiz Oranı % 44,5
Vade Sonu Tutar 1.549.742 TL
Net Kazanç 49.742 TL
TÜRKİYE FİNANS
Kar Oranı % 48,5
Vade Sonu Tutar 1.554.214 TL
Net Kazanç 54.214 TL
GETİR FİNANS
Faiz Oranı % 47
Vade Sonu Tutar 1.552.537 TL
Net Kazanç 52.537 TL
GARANTİ BBVA
Faiz Oranı % 47
Vade Sonu Tutar 1.552.537 TL
Net Kazanç 52.537 TL
DENİZBANK
Faiz Oranı % 48,5
Vade Sonu Tutar 1.554.214 TL
Net Kazanç 54.214 TL
ENPARA
Faiz Oranı % 46,5
Vade Sonu Tutar 1.551.978 TL
Net Kazanç 51.978 TL
QNB
Faiz Oranı % 48
Vade Sonu Tutar 1.553.655 TL
Net Kazanç 53.655 TL
ING
Faiz Oranı % 47
Vade Sonu Tutar 1.552.537 TL
Net Kazanç 52.537 TL
İŞ BANKASI
Faiz Oranı % 39,5
Vade Sonu Tutar 1.544.153 TL
Net Kazanç 44.153 TL
VAKIF KATILIM
Kar Oranı % 34,36
Vade Sonu Tutar 1.538.408 TL
Net Kazanç 38.408 TL
YAPIKREDİ
Faiz Oranı % 39
Vade Sonu Tutar 1.543.595 TL
Net Kazanç 43.595 TL
HALKBANK
Faiz Oranı % 40
Vade Sonu Tutar 1.544.712 TL
Net Kazanç 44.712 TL
ALBARAKA
Kar Oranı % 33,47
Vade Sonu Tutar 1.537.413 TL
Net Kazanç 37.413 TL
ZİRAAT BANKASI
Faiz Oranı % 32
Vade Sonu Tutar 1.535.770 TL
Net Kazanç 35.770 TL