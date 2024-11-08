1 milyon TL konut kredisinin faizi düştü: İşte geri ödenecek rakam

Konut kredisi faiz oranları ne kadar? Konut kredisi düştü mü? İşte konut kredisi faizlerinde son durum...

Mert Sagit Mert Sagit
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1 milyon TL konut kredisinin faizi düştü: İşte geri ödenecek rakam - Resim: 1

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun bankalara yönelik sermaye yeterlilik hesaplamasında bireysel kredi ve konut kredilerine uygulanan ilave risk ağırlığının kaldırılmasıyla faizler düşüşe geçti.

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1 milyon TL konut kredisinin faizi düştü: İşte geri ödenecek rakam - Resim: 2

Hürriyet'in haberine göre, bankalar konut kredisi kampanyaları yapmaya başladı. Kamu bankaları başta olmak üzere bazı bankalar konut kredisi faizlerini düşürüyor.

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1 milyon TL konut kredisinin faizi düştü: İşte geri ödenecek rakam - Resim: 3

1 milyon TL'nin 120 ay vadeyle geri ödemesi ne kadar?

Yüzde 2.79'a kadar düşen konut kredisinde 1 milyon lira kredi çekildiğinde 120 ay vadede aylık ödeme 29 bin lira olarak gerçekleşiyor.

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1 milyon TL konut kredisinin faizi düştü: İşte geri ödenecek rakam - Resim: 4

120 ayın sonunda 1 milyon lira kredi için toplam ödeme 3 milyon 480 bin liraya ulaşıyor.

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1 milyon TL konut kredisinin faizi düştü: İşte geri ödenecek rakam - Resim: 5

Aynı şartlarda yüzde 5 civarında faizle kredi çekilseydi aylık ödemesi 52 bin lira, 120 ayda geri ödemesi toplamda 6.3 milyon lira olacaktı.

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1 milyon TL konut kredisinin faizi düştü: İşte geri ödenecek rakam - Resim: 6

Konut kredisi faizleri ne kadar?

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1 milyon TL konut kredisinin faizi düştü: İşte geri ödenecek rakam - Resim: 7

Kredi faizleri bankadan bankaya farklılaşıyor. Yüzde 2.79'dan yüzde 7 civarına kadar konut kredisi paketleri bulunuyor.

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1 milyon TL konut kredisinin faizi düştü: İşte geri ödenecek rakam - Resim: 8

BDDK'nın yaptığı düzenlemeye göre ikinci konutunu alacak kişiler konut değerinin sadece yüzde 22.5'i kadar kredi kullanabiliyor

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1 milyon TL konut kredisinin faizi düştü: İşte geri ödenecek rakam - Resim: 9

. Örnek vermek gerekirse 5 milyon liralık konut için sadece 1 milyon 125 bin lira kredi kullanılabilecek, geri kalan 3 milyon 875 bin lira nakit olarak ödenecek.

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