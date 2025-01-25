1 milyon TL ve 250 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 45 seviyesine indirmesiyle birlikte, mevduat faizlerinde düşüş eğilimi dikkat çekiyor. Peki, 25 Ocak 2025 itibarıyla bu tutarlardaki mevduat hesaplarının aylık getirisi ne kadar?

Mert Sagit Mert Sagit
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1 milyon TL ve 250 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu? - Resim: 1

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 45 seviyesine indirmesiyle birlikte, mevduat faizlerinde düşüş eğilimi dikkat çekiyor. Vatandaşlar ve yatırımcılar, 1 milyon TL ve 250 bin TL’lik TL mevduat hesaplarının 32 gün vadeli aylık getirilerini merak ediyor. 

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1 milyon TL ve 250 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu? - Resim: 2

Peki, 25 Ocak 2025 itibarıyla bu tutarlardaki mevduat hesaplarının aylık getirisi ne kadar? En yüksek faiz oranını sunan banka hangisi? İşte bankaların 32 gün vadeli TL mevduat hesaplarına dair detaylı aylık getiri tablosu...

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1 milyon TL ve 250 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu? - Resim: 3

Merkez Bankası’nın arka arkaya aldığı faiz indirimi kararları sonrası mevduat hesaplarının getirileri ilgi odağı haline geldi. Mevduat faiz oranlarındaki düşüş trendi sürerken, oranların yüzde 50’nin altına gerilediği gözlemleniyor.

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1 milyon TL ve 250 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu? - Resim: 4

Vatandaşlar, 1 milyon TL ve 250 bin TL’lik mevduat hesaplarının 32 gün vadeli aylık kazançlarını merak ediyor. Peki, güncel faiz oranlarıyla bu tutarlardaki hesapların getirisi ne kadar? İşte banka banka faiz oranları ve net kazanç tutarları...

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1 milyon TL ve 250 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu? - Resim: 5

Şekerbank

1 milyon TL

Faiz Oranı: Yüzde 20

Net Kazanç: 15 bin 780 TL

Vade Sonu Tutar: 1 milyon 15 bin 780 TL

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1 milyon TL ve 250 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu? - Resim: 6

250 bin TL

Faiz Oranı: Yüzde 20

Net Kazanç: 3 bin 945 TL

Vade Sonu Tutar: 253 bin 945 TL

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1 milyon TL ve 250 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu? - Resim: 7

İş Bankası

1 milyon TL

Faiz Oranı: Yüzde 40

Net Kazanç: 31 bin 561 TL

Vade Sonu Tutar: 1 milyon 31 bin 561 TL

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1 milyon TL ve 250 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu? - Resim: 8

250 bin TL

Faiz Oranı: Yüzde 38

Net Kazanç: 7 bin 495 TL

Vade Sonu Tutar: 257 bin 495 TL

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1 milyon TL ve 250 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu? - Resim: 9

Halkbank

1 milyon TL

Faiz Oranı: Yüzde 41

Net Kazanç: 32 bin 350 TL

Vade Sonu Tutar: 1 milyon 32 bin 350 TL

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1 milyon TL ve 250 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu? - Resim: 10

250 bin TL

Faiz Oranı: Yüzde 40

Net Kazanç: 7 bin 890 TL

Vade Sonu Tutar: 257 bin 890 TL

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1 milyon TL ve 250 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu? - Resim: 11

En Para

1 milyon TL

Faiz Oranı: Yüzde 42

Net Kazanç: 33 bin 139 TL

Vade Sonu Tutar: 1 milyon 33 bin 139 TL

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1 milyon TL ve 250 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu? - Resim: 12

250 bin TL

Faiz Oranı: Yüzde 39

Net Kazanç: 7 bin 693 TL

Vade Sonu Tutar: 257 bin 693 TL

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1 milyon TL ve 250 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu? - Resim: 13

QNB

1 milyon TL

Faiz Oranı: Yüzde 44,5

Net Kazanç: 35 bin 112 TL

Vade Sonu Tutarı: 1 milyon 35 bin 112 TL

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1 milyon TL ve 250 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu? - Resim: 14

250 bin TL

Faiz Oranı: 44,5

Net Kazanç: 8 bin 778 TL

Vade Sonu Tutar: 258 bin 778 TL

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1 milyon TL ve 250 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu? - Resim: 15

Yapı Kredi

1 milyon TL

Faiz Oranı: Yüzde 45

Net Kazanç: 35 bin 506 TL

Vade Sonu Tutar: 1 milyon 35 bin 506 TL

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1 milyon TL ve 250 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu? - Resim: 16

250 bin TL

Faiz Oranı: Yüzde 45

Net Kazanç: 8 bin 876 TL

Vade Sonu Tutar: 258 bin 876 TL

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1 milyon TL ve 250 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu? - Resim: 17

Garanti BBVA

1 milyon TL

Faiz Oranı: Yüzde 45

Net Kazanç: 35 bin 506 TL

Vade Sonu Tutar: 1 milyon 35 bin 506 TL

17 34
1 milyon TL ve 250 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu? - Resim: 18

250 bin TL

Faiz Oranı: yüzde 44,5

Net Kazanç: 8 bin 778 TL

Vade Sonu Tutar: 258 bin 778 TL

18 34
1 milyon TL ve 250 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu? - Resim: 19

Akbank

1 milyon TL

Faiz Oranı: Yüzde 45

Net Kazanç: 35 bin 506 TL

Vade Sonu Tutar: 1 milyon 35 bin 506 TL

19 34
1 milyon TL ve 250 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu? - Resim: 20

250 bin TL

Faiz Oranı: Yüzde 45

Net KazaNç: 8 bin 876 TL

Vade Sonu Tutar: 258 bin 876 TL

20 34
1 milyon TL ve 250 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu? - Resim: 21

DenizBank

1 milyon TL

Faiz Tutarı: Yüzde 45,5

Net Kazanç: 35 bin 901 TL

Vade Sonu Tutar: 1 milyon 35 bin 901 TL

21 34
1 milyon TL ve 250 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu? - Resim: 22

250 bin TL

Faiz Oranı: Yüzde 45,5

Net Kazanç: 8 bin 975 TL

Vade Sonu Tutar: 258 bin 975 TL

22 34
1 milyon TL ve 250 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu? - Resim: 23

HSBC

1 milyon TL

Faiz Oranı: Yüzde 47

Net Kazanç: 37 bin 84 TL

Vade Sonu Tutar: 1 milyon 37 bin 84 TL

23 34
1 milyon TL ve 250 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu? - Resim: 24

250 bin TL

Faiz Oranı: Yüzde 47

Net Kazanç: 9 bin 271 TL

Vade Sonu Tutar: 259 bin 271 TL

24 34
1 milyon TL ve 250 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu? - Resim: 25

On Dijital Bankacılık

1 milyon TL

Faiz Oranı: Yüzde 48

Net Kazanç: 37 bin 873 TL

Vade Sonu Tutar: 1 milyon 37 bin 873 TL

25 34
1 milyon TL ve 250 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu? - Resim: 26

250 bin TL

Faiz Oranı: Yüzde 51,5

Net Kazanç: 10 bin 158 TL

Vade Sonu Tutar: 260 bin 158 TL

26 34
1 milyon TL ve 250 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu? - Resim: 27

TEB

1 Milyon TL

Faiz Oranı: Yüzde 48

Net Kazanç: 37 bin 873 TL

Vade Sonu Tutar: 1 milyon 37 bin 873 TL

27 34
1 milyon TL ve 250 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu? - Resim: 28

250 bin TL

Faiz Oranı: Yüzde 48

Net Kazanç: 9 bin 468 TL

Vade Sonu Tutar: 259 bin 468 TL

28 34
1 milyon TL ve 250 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu? - Resim: 29

Odeabank

1 milyon TL

Faiz Oranı: Yüzde 48,5

Net Kazanç: 38 bin 268 TL

Vade Sonu Tutar: 1 milyon 38 bin 268 TL

29 34
1 milyon TL ve 250 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu? - Resim: 30

250 bin TL

Faiz Oranı: Yüzde 48,5

Net Kazanç: 9 bin 567 TL

Vade Sonu Tutar: 259 bin 567 TL

30 34
1 milyon TL ve 250 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu? - Resim: 31

Fibabanka

1 milyon TL

Faiz Oranı: Yüzde 49,5

Net Kazanç: 39 bin 57 TL

Vade Sonu Tutar: 1 milyon 39 bin 57 TL

31 34
1 milyon TL ve 250 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu? - Resim: 32

250 bin TL

Faiz Oranı: Yüzde 49,5

Net Kazanç: 9 bin 764 TL

Vade Sonu Tutar: 259 bin 764 TL

32 34
1 milyon TL ve 250 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu? - Resim: 33

ING Bank

1 Milyon TL

Faiz oranı: Yüzde 50

Net Kazanç: 39 bin 452 TL

Vade sonu tutar: 1 milyon 39 bin 452 TL

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1 milyon TL ve 250 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu? - Resim: 34

250 bin TL

Faiz Oranı: Yüzde 50

Net Kazanç: 9 bin 863 TL

Vade Sonu Tutar: 259 bin 863 TL

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