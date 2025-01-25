1 milyon TL ve 250 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu?

Vatandaşlar, 1 milyon TL ve 250 bin TL’lik mevduat hesaplarının 32 gün vadeli aylık kazançlarını merak ediyor. Peki, güncel faiz oranlarıyla bu tutarlardaki hesapların getirisi ne kadar? İşte banka banka faiz oranları ve net kazanç tutarları...