1 milyon TL ve 250 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 45 seviyesine indirmesiyle birlikte, mevduat faizlerinde düşüş eğilimi dikkat çekiyor. Peki, 25 Ocak 2025 itibarıyla bu tutarlardaki mevduat hesaplarının aylık getirisi ne kadar?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 45 seviyesine indirmesiyle birlikte, mevduat faizlerinde düşüş eğilimi dikkat çekiyor. Vatandaşlar ve yatırımcılar, 1 milyon TL ve 250 bin TL’lik TL mevduat hesaplarının 32 gün vadeli aylık getirilerini merak ediyor.
Peki, 25 Ocak 2025 itibarıyla bu tutarlardaki mevduat hesaplarının aylık getirisi ne kadar? En yüksek faiz oranını sunan banka hangisi? İşte bankaların 32 gün vadeli TL mevduat hesaplarına dair detaylı aylık getiri tablosu...
Merkez Bankası’nın arka arkaya aldığı faiz indirimi kararları sonrası mevduat hesaplarının getirileri ilgi odağı haline geldi. Mevduat faiz oranlarındaki düşüş trendi sürerken, oranların yüzde 50’nin altına gerilediği gözlemleniyor.
Vatandaşlar, 1 milyon TL ve 250 bin TL’lik mevduat hesaplarının 32 gün vadeli aylık kazançlarını merak ediyor. Peki, güncel faiz oranlarıyla bu tutarlardaki hesapların getirisi ne kadar? İşte banka banka faiz oranları ve net kazanç tutarları...
Şekerbank
1 milyon TL
Faiz Oranı: Yüzde 20
Net Kazanç: 15 bin 780 TL
Vade Sonu Tutar: 1 milyon 15 bin 780 TL
250 bin TL
Faiz Oranı: Yüzde 20
Net Kazanç: 3 bin 945 TL
Vade Sonu Tutar: 253 bin 945 TL
İş Bankası
1 milyon TL
Faiz Oranı: Yüzde 40
Net Kazanç: 31 bin 561 TL
Vade Sonu Tutar: 1 milyon 31 bin 561 TL
250 bin TL
Faiz Oranı: Yüzde 38
Net Kazanç: 7 bin 495 TL
Vade Sonu Tutar: 257 bin 495 TL
Halkbank
1 milyon TL
Faiz Oranı: Yüzde 41
Net Kazanç: 32 bin 350 TL
Vade Sonu Tutar: 1 milyon 32 bin 350 TL
250 bin TL
Faiz Oranı: Yüzde 40
Net Kazanç: 7 bin 890 TL
Vade Sonu Tutar: 257 bin 890 TL
En Para
1 milyon TL
Faiz Oranı: Yüzde 42
Net Kazanç: 33 bin 139 TL
Vade Sonu Tutar: 1 milyon 33 bin 139 TL
250 bin TL
Faiz Oranı: Yüzde 39
Net Kazanç: 7 bin 693 TL
Vade Sonu Tutar: 257 bin 693 TL
QNB
1 milyon TL
Faiz Oranı: Yüzde 44,5
Net Kazanç: 35 bin 112 TL
Vade Sonu Tutarı: 1 milyon 35 bin 112 TL
250 bin TL
Faiz Oranı: 44,5
Net Kazanç: 8 bin 778 TL
Vade Sonu Tutar: 258 bin 778 TL
Yapı Kredi
1 milyon TL
Faiz Oranı: Yüzde 45
Net Kazanç: 35 bin 506 TL
Vade Sonu Tutar: 1 milyon 35 bin 506 TL
250 bin TL
Faiz Oranı: Yüzde 45
Net Kazanç: 8 bin 876 TL
Vade Sonu Tutar: 258 bin 876 TL
Garanti BBVA
1 milyon TL
Faiz Oranı: Yüzde 45
Net Kazanç: 35 bin 506 TL
Vade Sonu Tutar: 1 milyon 35 bin 506 TL
250 bin TL
Faiz Oranı: yüzde 44,5
Net Kazanç: 8 bin 778 TL
Vade Sonu Tutar: 258 bin 778 TL
Akbank
1 milyon TL
Faiz Oranı: Yüzde 45
Net Kazanç: 35 bin 506 TL
Vade Sonu Tutar: 1 milyon 35 bin 506 TL
250 bin TL
Faiz Oranı: Yüzde 45
Net KazaNç: 8 bin 876 TL
Vade Sonu Tutar: 258 bin 876 TL
DenizBank
1 milyon TL
Faiz Tutarı: Yüzde 45,5
Net Kazanç: 35 bin 901 TL
Vade Sonu Tutar: 1 milyon 35 bin 901 TL
250 bin TL
Faiz Oranı: Yüzde 45,5
Net Kazanç: 8 bin 975 TL
Vade Sonu Tutar: 258 bin 975 TL
HSBC
1 milyon TL
Faiz Oranı: Yüzde 47
Net Kazanç: 37 bin 84 TL
Vade Sonu Tutar: 1 milyon 37 bin 84 TL
250 bin TL
Faiz Oranı: Yüzde 47
Net Kazanç: 9 bin 271 TL
Vade Sonu Tutar: 259 bin 271 TL
On Dijital Bankacılık
1 milyon TL
Faiz Oranı: Yüzde 48
Net Kazanç: 37 bin 873 TL
Vade Sonu Tutar: 1 milyon 37 bin 873 TL
250 bin TL
Faiz Oranı: Yüzde 51,5
Net Kazanç: 10 bin 158 TL
Vade Sonu Tutar: 260 bin 158 TL
TEB
1 Milyon TL
Faiz Oranı: Yüzde 48
Net Kazanç: 37 bin 873 TL
Vade Sonu Tutar: 1 milyon 37 bin 873 TL
250 bin TL
Faiz Oranı: Yüzde 48
Net Kazanç: 9 bin 468 TL
Vade Sonu Tutar: 259 bin 468 TL
Odeabank
1 milyon TL
Faiz Oranı: Yüzde 48,5
Net Kazanç: 38 bin 268 TL
Vade Sonu Tutar: 1 milyon 38 bin 268 TL
250 bin TL
Faiz Oranı: Yüzde 48,5
Net Kazanç: 9 bin 567 TL
Vade Sonu Tutar: 259 bin 567 TL
Fibabanka
1 milyon TL
Faiz Oranı: Yüzde 49,5
Net Kazanç: 39 bin 57 TL
Vade Sonu Tutar: 1 milyon 39 bin 57 TL
250 bin TL
Faiz Oranı: Yüzde 49,5
Net Kazanç: 9 bin 764 TL
Vade Sonu Tutar: 259 bin 764 TL
ING Bank
1 Milyon TL
Faiz oranı: Yüzde 50
Net Kazanç: 39 bin 452 TL
Vade sonu tutar: 1 milyon 39 bin 452 TL
250 bin TL
Faiz Oranı: Yüzde 50
Net Kazanç: 9 bin 863 TL
Vade Sonu Tutar: 259 bin 863 TL