1 milyon TL'nin faiz getirisi ne kadar?
Son verilere göre, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) açıkladığına göre, 1-3 aylık mevduat faizi %68,9'dan %68,1'e düştü. Bazı bankalar ise mevduat faiz oranlarını güncelledi. Mevduat faizleri de merak konusu. Peki 1 milyon TL'nin faiz getirisi ne kadar?
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Dün, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) haftalık para ve banka istatistiklerini paylaştı. Son dönemde yükselen trendine rağmen, 1-3 aylık mevduat faizi %68,9'dan bir miktar düşerek %68,9'a geriledi.
Vatandaşlar bankaların mevduat faizlerindeki değişiklikleri merak ediyor. Hangi banka ne kadar mevduat faizi veriyor? 1 milyon liranın 32 günlük getirisi ne kadar olur? İşte güncel mevduat faizi oranları...
Odea (Yeni Vadeli Mevduat)
Faiz oranı: Yüzde 55
Net getiri: 44.602,74 TL
Vade sonu ödeme: 1.044.602,74 TL
Alternatif Bank (E-Mevduat)
Faiz oranı: Yüzde 54
Net getiri: 43.791,78 TL
Vade sonu ödeme: 1.043.791,78 TL