1 milyon TL'ye ev almak hayal mi? 120 ay vadeli konut kredilerinde güncel faiz oranları şaşırtıyor!

Ev sahibi olmak isteyenler için bankaların sunduğu 120 ay vadeli 1.000.000 TL konut kredisi seçenekleri açıklandı. Faiz oranları %2,70’ten başlayıp %4,29’a kadar çıkıyor. İşte en avantajlı konut kredisi teklifleri...

Kira fiyatlarının rekor kırdığı dönemde vatandaşlar için konut kredileri yeniden gündeme geldi. 1 milyon TL’lik krediye 10 yıl vade (120 ay) üzerinden bakıldığında, bankaların sunduğu faiz oranları ve aylık ödeme tutarları oldukça dikkat çekici.

İşte banka banka 1.000.000 TL 120 ay vadeli konut kredisi seçenekleri:

Akbank 
Faiz Oranı: %2,79
Aylık Taksit: 28.966,07 TL
Toplam Ödeme: 3.506.688 TL

Kuveyt Türk 
Kâr Payı Oranı: %2,77
Aylık Taksit: 28.784,41 TL
Toplam Ödeme: 3.478.714 TL

Vakıf Katılım  
Kâr Payı Oranı: %2,79
Aylık Taksit: 28.966,07 TL
Toplam Ödeme: 3.497.928 TL

Garanti BBVA  
Faiz Oranı: %2,99
Aylık Taksit: 30.797,66 TL
Toplam Ödeme: 3.727.169 TL

Yapı Kredi 
Faiz Oranı: %2,99
Aylık Taksit: 30.797,66 TL
Toplam Ödeme: 3.719.293 TL

İş Bankası  
Faiz Oranı: %3,01
Aylık Taksit: 30.982,24 TL
Toplam Ödeme: 3.749.568 TL

Türkiye Finans 
Kâr Payı Oranı: %3,34
Aylık Taksit: 34.060,75 TL
Toplam Ödeme: 4.105.990 TL

ING 
Faiz Oranı: %3,74
Aylık Taksit: 37.862,01 TL
Toplam Ödeme: 4.565.225 TL

Halkbank  
Faiz Oranı: %2,70
Aylık Taksit: 28.150,90 TL
Toplam Ödeme: 3.404.683 TL

QNB Finansbank 
Faiz Oranı: %2,85
Aylık Taksit: 29.512,73 TL
Toplam Ödeme: 3.560.317 TL

TEB 
Faiz Oranı: %2,85
Aylık Taksit: 29.512,73 TL
Toplam Ödeme: 3.566.904 TL

DenizBank 
Faiz Oranı: %3,81
Aylık Taksit: 38.533,65 TL
Toplam Ödeme: 4.642.738 TL

ICBC Bank Turkey 
Faiz Oranı: %4,17
Aylık Taksit: 42.012,07 TL
Toplam Ödeme: 5.060.232 TL

