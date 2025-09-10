1 milyon TL'ye ev almak hayal mi? 120 ay vadeli konut kredilerinde güncel faiz oranları şaşırtıyor!
Ev sahibi olmak isteyenler için bankaların sunduğu 120 ay vadeli 1.000.000 TL konut kredisi seçenekleri açıklandı. Faiz oranları %2,70’ten başlayıp %4,29’a kadar çıkıyor. İşte en avantajlı konut kredisi teklifleri...
Kira fiyatlarının rekor kırdığı dönemde vatandaşlar için konut kredileri yeniden gündeme geldi. 1 milyon TL’lik krediye 10 yıl vade (120 ay) üzerinden bakıldığında, bankaların sunduğu faiz oranları ve aylık ödeme tutarları oldukça dikkat çekici.
İşte banka banka 1.000.000 TL 120 ay vadeli konut kredisi seçenekleri:
Akbank
Faiz Oranı: %2,79
Aylık Taksit: 28.966,07 TL
Toplam Ödeme: 3.506.688 TL
Kuveyt Türk
Kâr Payı Oranı: %2,77
Aylık Taksit: 28.784,41 TL
Toplam Ödeme: 3.478.714 TL
Vakıf Katılım
Kâr Payı Oranı: %2,79
Aylık Taksit: 28.966,07 TL
Toplam Ödeme: 3.497.928 TL
Garanti BBVA
Faiz Oranı: %2,99
Aylık Taksit: 30.797,66 TL
Toplam Ödeme: 3.727.169 TL
Yapı Kredi
Faiz Oranı: %2,99
Aylık Taksit: 30.797,66 TL
Toplam Ödeme: 3.719.293 TL
İş Bankası
Faiz Oranı: %3,01
Aylık Taksit: 30.982,24 TL
Toplam Ödeme: 3.749.568 TL
Türkiye Finans
Kâr Payı Oranı: %3,34
Aylık Taksit: 34.060,75 TL
Toplam Ödeme: 4.105.990 TL
ING
Faiz Oranı: %3,74
Aylık Taksit: 37.862,01 TL
Toplam Ödeme: 4.565.225 TL
Halkbank
Faiz Oranı: %2,70
Aylık Taksit: 28.150,90 TL
Toplam Ödeme: 3.404.683 TL
QNB Finansbank
Faiz Oranı: %2,85
Aylık Taksit: 29.512,73 TL
Toplam Ödeme: 3.560.317 TL
TEB
Faiz Oranı: %2,85
Aylık Taksit: 29.512,73 TL
Toplam Ödeme: 3.566.904 TL
DenizBank
Faiz Oranı: %3,81
Aylık Taksit: 38.533,65 TL
Toplam Ödeme: 4.642.738 TL
ICBC Bank Turkey
Faiz Oranı: %4,17
Aylık Taksit: 42.012,07 TL
Toplam Ödeme: 5.060.232 TL