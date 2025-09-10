1 milyon TL'ye ev almak hayal mi? 120 ay vadeli konut kredilerinde güncel faiz oranları şaşırtıyor!

Kira fiyatlarının rekor kırdığı dönemde vatandaşlar için konut kredileri yeniden gündeme geldi. 1 milyon TL’lik krediye 10 yıl vade (120 ay) üzerinden bakıldığında, bankaların sunduğu faiz oranları ve aylık ödeme tutarları oldukça dikkat çekici.