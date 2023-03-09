10 soruda EYT ile ilgili merak edilenler

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili kanunun yürürlüğe girmesiyle birlikte, emeklilik başvuruları yapılmaya başlandı. Halen çalışmakta olanlar ile emekli olduktan sonra aynı şirkette çalışmaya devam edecek kişilerin işten çıkış ve emeklilik dilekçesi konusunda bazı kafa karışıklıkları yaşanıyor. Peki, EYT'de kod-8 nedir, emekli olan memurlar çalışmaya devam edebilir mi, çalışanlar hangi statüden emekli olacak? İşte EYT'de merak edilen sorular ve yanıtları…