100 bin TL 12 ay vadeli ihtiyaç kredisi çekerseniz ne kadar ödeyeceksiniz? İşte 3 Ekim 2025 güncel faiz oranları
Kredi faizleri artış gösterirken 100 bin TL ihtiyaç kredisi çekmek isteyen vatandaşların aylık taksitleri ve toplam ödeme tutarları netleşti. 12 ay vadeli kredi seçenekleri banka banka karşılaştırıldı.
Ekonomide yaşanan dalgalanmalar sonrası ihtiyaç kredisi faiz oranlarında yükseliş dikkat çekiyor.
İşte 3 Ekim 2025 tarihi itibarıyla 100 bin TL tutarında ihtiyaç kredisi için bankaların sunduğu faiz oranları:
Garanti BBVA – Borç Kapatma Kredisi
Faiz Oranı: %4,24
Aylık Taksit: 11.610,67 TL
Toplam Ödeme: 139.903,04 TL
Akbank – İhtiyaç Kredisi
Faiz Oranı: %4,44
Aylık Taksit: 11.779,06 TL
Toplam Ödeme: 141.923,72 TL
İş Bankası – İhtiyaç Kredisi
Faiz Oranı: %4,49
Aylık Taksit: 11.821,35 TL
Toplam Ödeme: 142.431,20 TL
Fibabanka – İhtiyaç Kredisi
Faiz Oranı: %4,50
Aylık Taksit: 11.829,81 TL
Toplam Ödeme: 142.532,72 TL
getirfinans – İhtiyaç Kredisi
Faiz Oranı: %3,49
Aylık Taksit: 10.989,84 TL
Toplam Ödeme: 131.878,08 TL
Enpara.com – İhtiyaç Kredisi
Faiz Oranı: %3,94
Aylık Taksit: 11.360,31 TL
Toplam Ödeme: 136.323,72 TL
CEPTETEB – 3 Ay Ertelemeli Kredi
Faiz Oranı: %2,99
Aylık Taksit: 10.585,47 TL
Toplam Ödeme: 127.600,64 TL
Alternatif Bank – Dijital İhtiyaç Kredisi
Faiz Oranı: %3,29
Aylık Taksit: 10.827,17 TL
Toplam Ödeme: 130.426,04 TL
ON Dijital Bankacılık – Avantajlı Dijital İhtiyaç Kredisi
Faiz Oranı: %3,39
Aylık Taksit: 10.908,35 TL
Toplam Ödeme: 131.475,20 TL
ING – 3 Ay Ertelemeli Kredi
Faiz Oranı: %3,49
Aylık Taksit: 10.989,84 TL
Toplam Ödeme: 132.378,08 TL
Albaraka Türk – Dijital Müşterilere Özel Finansman Kart
Kâr Payı Oranı: %3,50
Aylık Taksit: 10.998,01 TL
Toplam Ödeme: 132.551,12 TL
DenizBank – İhtiyaç Kredisi
Faiz Oranı: %3,61
Aylık Taksit: 11.088,03 TL
Toplam Ödeme: 133.631,36 TL
Yapı Kredi – 3 Ay Ertelemeli İhtiyaç Kredisi
Faiz Oranı: %3,69
Aylık Taksit: 11.153,74 TL
Toplam Ödeme: 134.419,88 TL
N Kolay – İhtiyaç Kredisi
Faiz Oranı: %3,79
Aylık Taksit: 11.236,14 TL
Toplam Ödeme: 135.408,68 TL
Vakıf Katılım – İhtiyaç Finansmanı
Kâr Payı Oranı: %3,89
Aylık Taksit: 11.318,84 TL
Toplam Ödeme: 136.326,08 TL
Ziraat Katılım – İhtiyaç Finansmanı
Kâr Payı Oranı: %3,99
Aylık Taksit: 11.401,85 TL
Toplam Ödeme: 137.322,20 TL
Türkiye Finans – 3 Ay Ertelemeli Finansman
Kâr Payı Oranı: %4,04
Aylık Taksit: 11.443,46 TL
Toplam Ödeme: 137.321,52 TL