100 bin TL 12 ay vadeli ihtiyaç kredisi çekerseniz ne kadar ödeyeceksiniz? İşte 3 Ekim 2025 güncel faiz oranları

Kredi faizleri artış gösterirken 100 bin TL ihtiyaç kredisi çekmek isteyen vatandaşların aylık taksitleri ve toplam ödeme tutarları netleşti. 12 ay vadeli kredi seçenekleri banka banka karşılaştırıldı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Yayınlanma: Güncellenme:
100 bin TL 12 ay vadeli ihtiyaç kredisi çekerseniz ne kadar ödeyeceksiniz? İşte 3 Ekim 2025 güncel faiz oranları - Resim: 1

Ekonomide yaşanan dalgalanmalar sonrası ihtiyaç kredisi faiz oranlarında yükseliş dikkat çekiyor.

İşte 3 Ekim 2025 tarihi itibarıyla 100 bin TL tutarında ihtiyaç kredisi için bankaların sunduğu faiz oranları:

1 18
100 bin TL 12 ay vadeli ihtiyaç kredisi çekerseniz ne kadar ödeyeceksiniz? İşte 3 Ekim 2025 güncel faiz oranları - Resim: 2

Garanti BBVA – Borç Kapatma Kredisi
Faiz Oranı: %4,24
Aylık Taksit: 11.610,67 TL
Toplam Ödeme: 139.903,04 TL

2 18
100 bin TL 12 ay vadeli ihtiyaç kredisi çekerseniz ne kadar ödeyeceksiniz? İşte 3 Ekim 2025 güncel faiz oranları - Resim: 3

Akbank – İhtiyaç Kredisi
Faiz Oranı: %4,44
Aylık Taksit: 11.779,06 TL
Toplam Ödeme: 141.923,72 TL

3 18
100 bin TL 12 ay vadeli ihtiyaç kredisi çekerseniz ne kadar ödeyeceksiniz? İşte 3 Ekim 2025 güncel faiz oranları - Resim: 4

İş Bankası – İhtiyaç Kredisi
Faiz Oranı: %4,49
Aylık Taksit: 11.821,35 TL
Toplam Ödeme: 142.431,20 TL

4 18
100 bin TL 12 ay vadeli ihtiyaç kredisi çekerseniz ne kadar ödeyeceksiniz? İşte 3 Ekim 2025 güncel faiz oranları - Resim: 5

Fibabanka – İhtiyaç Kredisi
Faiz Oranı: %4,50
Aylık Taksit: 11.829,81 TL
Toplam Ödeme: 142.532,72 TL

5 18
100 bin TL 12 ay vadeli ihtiyaç kredisi çekerseniz ne kadar ödeyeceksiniz? İşte 3 Ekim 2025 güncel faiz oranları - Resim: 6

getirfinans – İhtiyaç Kredisi
Faiz Oranı: %3,49
Aylık Taksit: 10.989,84 TL
Toplam Ödeme: 131.878,08 TL

6 18
100 bin TL 12 ay vadeli ihtiyaç kredisi çekerseniz ne kadar ödeyeceksiniz? İşte 3 Ekim 2025 güncel faiz oranları - Resim: 7

Enpara.com – İhtiyaç Kredisi
Faiz Oranı: %3,94
Aylık Taksit: 11.360,31 TL
Toplam Ödeme: 136.323,72 TL

7 18
100 bin TL 12 ay vadeli ihtiyaç kredisi çekerseniz ne kadar ödeyeceksiniz? İşte 3 Ekim 2025 güncel faiz oranları - Resim: 8

CEPTETEB – 3 Ay Ertelemeli Kredi
Faiz Oranı: %2,99
Aylık Taksit: 10.585,47 TL
Toplam Ödeme: 127.600,64 TL

8 18
100 bin TL 12 ay vadeli ihtiyaç kredisi çekerseniz ne kadar ödeyeceksiniz? İşte 3 Ekim 2025 güncel faiz oranları - Resim: 9

Alternatif Bank – Dijital İhtiyaç Kredisi
Faiz Oranı: %3,29
Aylık Taksit: 10.827,17 TL
Toplam Ödeme: 130.426,04 TL

9 18
100 bin TL 12 ay vadeli ihtiyaç kredisi çekerseniz ne kadar ödeyeceksiniz? İşte 3 Ekim 2025 güncel faiz oranları - Resim: 10

ON Dijital Bankacılık – Avantajlı Dijital İhtiyaç Kredisi
Faiz Oranı: %3,39
Aylık Taksit: 10.908,35 TL
Toplam Ödeme: 131.475,20 TL

10 18
100 bin TL 12 ay vadeli ihtiyaç kredisi çekerseniz ne kadar ödeyeceksiniz? İşte 3 Ekim 2025 güncel faiz oranları - Resim: 11

ING – 3 Ay Ertelemeli Kredi
Faiz Oranı: %3,49
Aylık Taksit: 10.989,84 TL
Toplam Ödeme: 132.378,08 TL

11 18
100 bin TL 12 ay vadeli ihtiyaç kredisi çekerseniz ne kadar ödeyeceksiniz? İşte 3 Ekim 2025 güncel faiz oranları - Resim: 12

Albaraka Türk – Dijital Müşterilere Özel Finansman Kart
Kâr Payı Oranı: %3,50
Aylık Taksit: 10.998,01 TL
Toplam Ödeme: 132.551,12 TL

12 18
100 bin TL 12 ay vadeli ihtiyaç kredisi çekerseniz ne kadar ödeyeceksiniz? İşte 3 Ekim 2025 güncel faiz oranları - Resim: 13

DenizBank – İhtiyaç Kredisi
Faiz Oranı: %3,61
Aylık Taksit: 11.088,03 TL
Toplam Ödeme: 133.631,36 TL

13 18
100 bin TL 12 ay vadeli ihtiyaç kredisi çekerseniz ne kadar ödeyeceksiniz? İşte 3 Ekim 2025 güncel faiz oranları - Resim: 14

Yapı Kredi – 3 Ay Ertelemeli İhtiyaç Kredisi
Faiz Oranı: %3,69
Aylık Taksit: 11.153,74 TL
Toplam Ödeme: 134.419,88 TL

14 18
100 bin TL 12 ay vadeli ihtiyaç kredisi çekerseniz ne kadar ödeyeceksiniz? İşte 3 Ekim 2025 güncel faiz oranları - Resim: 15

N Kolay – İhtiyaç Kredisi
Faiz Oranı: %3,79
Aylık Taksit: 11.236,14 TL
Toplam Ödeme: 135.408,68 TL

15 18
100 bin TL 12 ay vadeli ihtiyaç kredisi çekerseniz ne kadar ödeyeceksiniz? İşte 3 Ekim 2025 güncel faiz oranları - Resim: 16

Vakıf Katılım – İhtiyaç Finansmanı
Kâr Payı Oranı: %3,89
Aylık Taksit: 11.318,84 TL
Toplam Ödeme: 136.326,08 TL

16 18
100 bin TL 12 ay vadeli ihtiyaç kredisi çekerseniz ne kadar ödeyeceksiniz? İşte 3 Ekim 2025 güncel faiz oranları - Resim: 17

Ziraat Katılım – İhtiyaç Finansmanı
Kâr Payı Oranı: %3,99
Aylık Taksit: 11.401,85 TL
Toplam Ödeme: 137.322,20 TL

17 18
100 bin TL 12 ay vadeli ihtiyaç kredisi çekerseniz ne kadar ödeyeceksiniz? İşte 3 Ekim 2025 güncel faiz oranları - Resim: 18

Türkiye Finans – 3 Ay Ertelemeli Finansman
Kâr Payı Oranı: %4,04
Aylık Taksit: 11.443,46 TL
Toplam Ödeme: 137.321,52 TL

18 18
ihtiyaç kredisi