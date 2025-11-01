100 bin TL htiyaç kredisi çekecekler dikkat: Faiz indirimi sonrası 12 ay vadeli geri ödeme ne kadar oldu?
Merkez Bankası'nın geçen haftaki faiz indirimi kararının ardından, 2025'in son çeyreğinde nakit ihtiyacı duyan vatandaşların gözü bankaların tüketici kredisi faiz oranlarına çevrildi. Peki, 100 bin TL'lik bir kredinin 12 aylık geri ödemesi ne kadar oldu?
2025 yılının son çeyreğine girilirken, pek çok vatandaş hem günlük harcamalarını karşılamak hem de çeşitli masraflarını finanse edebilmek amacıyla bankaların sunduğu ihtiyaç kredilerine yöneliyor. İçinde bulunulan bu dönemde, bankaların uyguladığı faiz oranları ve sundukları vade seçenekleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.
Merkez Bankası'nın geçen hafta uygulamaya koyduğu faiz indirimi kararının hemen ardından, tüm dikkatler tüketici kredisi faiz oranlarına çevrilmiş durumda.
Vatandaşların en çok merak ettiği konu ise 12 ay vadeli 100 bin TL tutarındaki bir ihtiyaç kredisinin aylık taksitlerinin ve toplam geri ödeme tutarının ne kadar olduğu.
İşte 1 Kasım 2025 tarihi itibarıyla, banka banka 100 bin TL ihtiyaç kredisinin geri ödeme tutarları:
AKBANK
Faiz Oranı % 4,1
Toplam Ödeme138.422 TL
Aylık Taksit11.493 TL
QNB
Faiz Oranı % 2,99
Toplam Ödeme 127.526 TL
Aylık Taksit 10.585 TL
DENİZBANK
Faiz Oranı % 3,61
Toplam Ödeme 133.556 TL
Aylık Taksit 11.088 TL
ZİRAAT BANKASI
Faiz Oranı % 3,99
Toplam Ödeme 137.322 TL
Aylık Taksit 11.402 TL
ON DİJİTAL BANKACILIK
Faiz Oranı % 3,59
Toplam Ödeme 133.360 TL
Aylık Taksit 11.072 TL
ENPARA
Faiz Oranı % 3,94
Toplam Ödeme 136.324 TL
Aylık Taksit 11.360 TL
TEB
Faiz Oranı % 2,99
Toplam Ödeme 127.526 TL
Aylık Taksit 10.585 TL
GARANTİ BBVA
Faiz Oranı % 3,59
Toplam Ödeme 133.360 TL
Aylık Taksit 11.072 TL
İŞ BANKASI
Faiz Oranı % 4,39
Toplam Ödeme 141.342 TL
Aylık Taksit 11.737 TL
ING
Faiz Oranı % 3,69
Toplam Ödeme 134.345 TL
Aylık Taksit 11.154 TL
HALKBANK
Faiz Oranı % 4,54
Toplam Ödeme 142.864 TL
Aylık Taksit 11.864 TL