100 bin TL htiyaç kredisi çekecekler dikkat: Faiz indirimi sonrası 12 ay vadeli geri ödeme ne kadar oldu?

Merkez Bankası'nın geçen hafta uygulamaya koyduğu faiz indirimi kararının hemen ardından, tüm dikkatler tüketici kredisi faiz oranlarına çevrilmiş durumda.

Vatandaşların en çok merak ettiği konu ise 12 ay vadeli 100 bin TL tutarındaki bir ihtiyaç kredisinin aylık taksitlerinin ve toplam geri ödeme tutarının ne kadar olduğu.