100 bin TL ihtiyaç kredisinin faizi ne kadar? İşte en düşük faizli bankalar
Ekonomik kriz koşulları ağırlaşırken, vatandaşlar enflasyona karşı çözüm önerisi arıyor. İhtiyaç kredisi çekmek isteyenler en düşük faizli bankaları araştırıyor. Peki 100 bin TL ihtiyaç kredisinin faizleri kaç?
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Ekonomik kriz giderek derinleşiyor. Geçim sıkıntısı çeken vatandaşlar ya kredi kartı kullanıyor ya da kredi çekmek istiyor.
100 BİN TL İHTİYAÇ KREDİSİNİN FAİZLERİ KAÇ?
BDDK’nın belirlediği azami vade sürelerine göre, 50.000 TL’ye kadar olan ihtiyaç kredileri için 36 ay, 50.000 TL ile 100.000 TL arasındaki krediler için 24 ay ve 100.000 TL üzerindeki krediler için ise 12 ay vade uygulanabiliyor.
Akbank, aylık %4,72 faiz oranıyla 24 ay vadeli 100.000 TL ihtiyaç kredisi sunuyor ve aylık taksit tutarı 8.068 TL olarak hesaplanıyor.
QNB Finansbank ise aylık %4,64 faizle aynı kredi için 7.991 TL taksit belirlemiş durumda.