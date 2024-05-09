100 bin TL ihtiyaç kredisinin faizi ne kadar? İşte en düşük faizli bankalar

100 BİN TL İHTİYAÇ KREDİSİNİN FAİZLERİ KAÇ?

BDDK’nın belirlediği azami vade sürelerine göre, 50.000 TL’ye kadar olan ihtiyaç kredileri için 36 ay, 50.000 TL ile 100.000 TL arasındaki krediler için 24 ay ve 100.000 TL üzerindeki krediler için ise 12 ay vade uygulanabiliyor.