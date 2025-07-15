100 bin TL kredi çekecekler dikkat! Geri ödeme tablosu belli oldu

İhtiyaç kredisi kullanmayı düşünen tüketiciler için 15 Temmuz 2025 itibarıyla güncellenen faiz oranları ve ödeme planları belli oldu. İşte detaylar…

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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100 bin TL kredi çekecekler dikkat! Geri ödeme tablosu belli oldu - Resim: 1

Bankalar, 15 Temmuz 2025 itibarıyla ihtiyaç kredisi faiz oranlarında güncellemeye gitti. Yeni oranlara göre kredi çekmek isteyenler, farklı vade seçenekleri ve ödeme planlarıyla karşı karşıya kalıyor. En çok merak edilen konu ise “100 bin TL kredi çeken biri ayda ne kadar öder, toplamda ne kadar geri öder?”

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100 bin TL kredi çekecekler dikkat! Geri ödeme tablosu belli oldu - Resim: 2

İşte Haber Global’e göre, 24 ay vadeli 100 bin TL ihtiyaç kredisi için banka banka faiz oranları, toplam geri ödeme tutarları ve aylık taksit detayları…

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100 bin TL kredi çekecekler dikkat! Geri ödeme tablosu belli oldu - Resim: 3

QNB FİNANSBANK

Faiz Oranı % 3,29
Toplam Ödeme 162.479 TL
Aylık Taksit 6.746 TL

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100 bin TL kredi çekecekler dikkat! Geri ödeme tablosu belli oldu - Resim: 4

AKBANK

Faiz Oranı % 4,38
Toplam Ödeme 186.432 TL
Aylık Taksit 7.744 TL

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100 bin TL kredi çekecekler dikkat! Geri ödeme tablosu belli oldu - Resim: 5

DENİZBANK

Faiz Oranı % 3,72
Toplam Ödeme 171.741 TL
Aylık Taksit 7.132 TL

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100 bin TL kredi çekecekler dikkat! Geri ödeme tablosu belli oldu - Resim: 6

TEB

Faiz Oranı % 3,65
Toplam Ödeme 170.216 TL
Aylık Taksit 7.068 TL

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100 bin TL kredi çekecekler dikkat! Geri ödeme tablosu belli oldu - Resim: 7

ON PLUS

Faiz Oranı % 2,99
Toplam Ödeme 156.168 TL
Aylık Taksit 6.483 TL

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100 bin TL kredi çekecekler dikkat! Geri ödeme tablosu belli oldu - Resim: 8

VAKIF KATILIM

Kâr Payı % 3,89
Toplam Ödeme 175.471 TL
Aylık Taksit 7.287 TL

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100 bin TL kredi çekecekler dikkat! Geri ödeme tablosu belli oldu - Resim: 9

ENPARA

Faiz Oranı % 4,14
Toplam Ödeme 180.450 TL
Aylık Taksit 7.519 TL

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100 bin TL kredi çekecekler dikkat! Geri ödeme tablosu belli oldu - Resim: 10

İŞ BANKASI

Faiz Oranı % 4,1
Toplam Ödeme 180.131 TL
Aylık Taksit 7.481 TL

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100 bin TL kredi çekecekler dikkat! Geri ödeme tablosu belli oldu - Resim: 11

GARANTİ BBVA

Faiz Oranı % 4,54
Toplam Ödeme 190.076 TL
Aylık Taksit 7.896 TL

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100 bin TL kredi çekecekler dikkat! Geri ödeme tablosu belli oldu - Resim: 12

ING

Faiz Oranı % 3,49
Toplam Ödeme 166.756 TL
Aylık Taksit 6.924 TL

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100 bin TL kredi çekecekler dikkat! Geri ödeme tablosu belli oldu - Resim: 13

GETİR FİNANS

Faiz Oranı % 3,75
Toplam Ödeme 171.821 TL
Aylık Taksit 7.159 TL

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100 bin TL kredi çekecekler dikkat! Geri ödeme tablosu belli oldu - Resim: 14

TÜRKİYE FİNANS

Kâr Payı % 4,29
Toplam Ödeme 184.395 TL
Aylık Taksit 7.659 TL

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100 bin TL kredi çekecekler dikkat! Geri ödeme tablosu belli oldu - Resim: 15

HSBC

Faiz Oranı % 4,27
Toplam Ödeme 183.944 TL
Aylık Taksit 7.640 TL

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100 bin TL kredi çekecekler dikkat! Geri ödeme tablosu belli oldu - Resim: 16

KUVEYTTÜRK

Kâr Payı % 4,4
Toplam Ödeme 186.885 TL
Aylık Taksit 7.763 TL

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100 bin TL kredi çekecekler dikkat! Geri ödeme tablosu belli oldu - Resim: 17

ICBC

Kâr Payı % 4,4
Toplam Ödeme 186.885 TL
Aylık Taksit 7.763 TL

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100 bin TL kredi çekecekler dikkat! Geri ödeme tablosu belli oldu - Resim: 18

ZİRAAT BANKASI

Faiz Oranı % 4,59
Toplam Ödeme 191.222 TL
Aylık Taksit 7.944 TL

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100 bin TL kredi çekecekler dikkat! Geri ödeme tablosu belli oldu - Resim: 19

HALKBANK

Faiz Oranı % 5,25
Toplam Ödeme 206.625 TL
Aylık Taksit 8.585 TL

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100 bin TL kredi çekecekler dikkat! Geri ödeme tablosu belli oldu - Resim: 20

ŞEKERBANK

Faiz Oranı % 5,89
Toplam Ödeme 222.038 TL
Aylık Taksit 9.228 TL

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