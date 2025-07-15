100 bin TL kredi çekecekler dikkat! Geri ödeme tablosu belli oldu
İhtiyaç kredisi kullanmayı düşünen tüketiciler için 15 Temmuz 2025 itibarıyla güncellenen faiz oranları ve ödeme planları belli oldu. İşte detaylar…
Bankalar, 15 Temmuz 2025 itibarıyla ihtiyaç kredisi faiz oranlarında güncellemeye gitti. Yeni oranlara göre kredi çekmek isteyenler, farklı vade seçenekleri ve ödeme planlarıyla karşı karşıya kalıyor. En çok merak edilen konu ise “100 bin TL kredi çeken biri ayda ne kadar öder, toplamda ne kadar geri öder?”
İşte Haber Global’e göre, 24 ay vadeli 100 bin TL ihtiyaç kredisi için banka banka faiz oranları, toplam geri ödeme tutarları ve aylık taksit detayları…
QNB FİNANSBANK
Faiz Oranı % 3,29
Toplam Ödeme 162.479 TL
Aylık Taksit 6.746 TL
AKBANK
Faiz Oranı % 4,38
Toplam Ödeme 186.432 TL
Aylık Taksit 7.744 TL
DENİZBANK
Faiz Oranı % 3,72
Toplam Ödeme 171.741 TL
Aylık Taksit 7.132 TL
TEB
Faiz Oranı % 3,65
Toplam Ödeme 170.216 TL
Aylık Taksit 7.068 TL
ON PLUS
Faiz Oranı % 2,99
Toplam Ödeme 156.168 TL
Aylık Taksit 6.483 TL
VAKIF KATILIM
Kâr Payı % 3,89
Toplam Ödeme 175.471 TL
Aylık Taksit 7.287 TL
ENPARA
Faiz Oranı % 4,14
Toplam Ödeme 180.450 TL
Aylık Taksit 7.519 TL
İŞ BANKASI
Faiz Oranı % 4,1
Toplam Ödeme 180.131 TL
Aylık Taksit 7.481 TL
GARANTİ BBVA
Faiz Oranı % 4,54
Toplam Ödeme 190.076 TL
Aylık Taksit 7.896 TL
ING
Faiz Oranı % 3,49
Toplam Ödeme 166.756 TL
Aylık Taksit 6.924 TL
GETİR FİNANS
Faiz Oranı % 3,75
Toplam Ödeme 171.821 TL
Aylık Taksit 7.159 TL
TÜRKİYE FİNANS
Kâr Payı % 4,29
Toplam Ödeme 184.395 TL
Aylık Taksit 7.659 TL
HSBC
Faiz Oranı % 4,27
Toplam Ödeme 183.944 TL
Aylık Taksit 7.640 TL
KUVEYTTÜRK
Kâr Payı % 4,4
Toplam Ödeme 186.885 TL
Aylık Taksit 7.763 TL
ICBC
Kâr Payı % 4,4
Toplam Ödeme 186.885 TL
Aylık Taksit 7.763 TL
ZİRAAT BANKASI
Faiz Oranı % 4,59
Toplam Ödeme 191.222 TL
Aylık Taksit 7.944 TL
HALKBANK
Faiz Oranı % 5,25
Toplam Ödeme 206.625 TL
Aylık Taksit 8.585 TL
ŞEKERBANK
Faiz Oranı % 5,89
Toplam Ödeme 222.038 TL
Aylık Taksit 9.228 TL