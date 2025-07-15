100 bin TL kredi çekecekler dikkat! Geri ödeme tablosu belli oldu

Bankalar, 15 Temmuz 2025 itibarıyla ihtiyaç kredisi faiz oranlarında güncellemeye gitti. Yeni oranlara göre kredi çekmek isteyenler, farklı vade seçenekleri ve ödeme planlarıyla karşı karşıya kalıyor. En çok merak edilen konu ise “100 bin TL kredi çeken biri ayda ne kadar öder, toplamda ne kadar geri öder?”