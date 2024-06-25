100 bin TL'sini bankaya koyan ayda bu kadar para kazanacak!

Bankaların mevduat faiz oranları rekor seviyelere ulaştı, bu da 100 bin liranın 32 günlük kazancını önemli ölçüde artırdı. Yüksek faiz oranları, tasarruf sahiplerine daha cazip getiri imkanı sunarken, genel faiz artışları kredi maliyetlerini yükselterek hem işletmeler hem de bireyler üzerinde baskı yaratabilir.